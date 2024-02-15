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消委會︳6款電磁爐能源效益不符標籤所示　9款慢火效果遜色 (12:15)

消委會測試市面上13款雙頭及全區域電磁爐，發現有6款樣本的實際能源效益級別與標籤不符，其中「樂信牌」樣本測試結果較其標籤低3級。另外，消委會發現9款樣本未能通過慢火煮食要求。

消委會測試10款雙頭電磁爐及3款全區域電磁爐，售價介乎價由3680元至2.13萬元。其中能源效益級別標籤測試只涉及雙頭電磁爐。測試結果顯示，有5款樣本實際能源效益級別較標籤低1級，分別為「德信DG-288S」、「上將GS-238D」、「尚朋堂IC-2899」、「伊萊克斯EHI7280BB」、「樂思EC-2360IC」。

而「樂信牌RIC-S44E」的「待機能耗」超出能源效益標籤計劃的要求，被評為最低的5級能源效益級別，較其標籤低3級。樂信牌代理商表示，廠方已委託認可實驗室作省電程度測試，初步測試證明產品符合強制能源效益標籤2級要求，認為數據偏差或與測試儀器或個別產品有關，將會持續加強產品監控。

消委會其後把測試結果轉交給機電工程署跟進，機電署發現「尚朋堂 IC-2899」及「德信 DG-288S」測試得出的「熱效率」較能源標籤所顯示的要求為低，其餘樣本均與機電署發出的能源標籤一致，機電署已就測試結果通知2間涉事進口商，並將會跟據實務守則要求跟進，若產品不符合強制性標籤計劃的要求，該型號將不可在本港供應。

9款樣本慢火煮食不符標準

消委會亦同時測試樣本的慢火煮食表現，國際標準下的低火力控制測試包括3個條件，包括開始加熱的18分鐘內油溫不超過攝氏53度；30 分鐘內油溫需至少達攝氏40度；最高油溫不能升至超過攝氏75度。

消委會以加熱葵花籽油測試，發現大部分樣本在測試開始時油溫飆升太急，只有4款樣本能適當控制油溫並符合國際標準，分別為「惠而浦」、「Asko」、「西門子」及「飛雪」。其餘9款樣本均未能於18分鐘內將油溫控制在攝氏53度或以下，不符合低火力控制的國際標準。

消委會同時發現，有5款樣本熱力分布不夠平均。而全區域樣本以較長身的鍋具作溫度分布測試時，也發現熱力會較集中於前後兩區。 

消委會亦同時測試樣本的烹煮性能，評估樣本在45分鐘內反覆加熱油溫至攝氏180度以及油炸冷藏薯片，其中「德國寶」和「上將」樣本於45分鐘內，分別只能把油加熱至攝氏177度及173度，反映其火力控制有待改善。而表現最佳的為「樂信牌」，只需13.7分鐘就能把油加熱至攝氏180度，以及在45分鐘內炸起3份薯片。

消委會表示，樣本中有9間供應商有提供保用期後續保服務，年費介乎480元至1580元不等，提醒消費者需留意續保後並不代表所有維修費均獲豁免，例如運輸費、維修人工費或零件費等。

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