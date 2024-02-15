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消委會︳6個外賣平台食物定價較外賣自取高5成至8成 (11:50)

消委會接獲有關點餐平台的投訴，由2019年的101宗增逾9倍至去年的1061宗。消委會檢視6個港人常用的點餐平台，進行56次點餐及外送測試，發現約6成訂單無按預計送餐時間送達，即使於同一時段同一食肆點餐，不同平台送餐時間最多相差近1小時。消委會認為，送餐延誤問題較2017年時實測有改善，而當遇到問題客戶服務普遍有提供協助，但點餐平台定價大部分仍較外賣自取高，建議市民點餐可小心衡量是否需要服務，若有時間要多格價。

消委會去年12月以消費者身分，於全港11區透過6個點餐平台，包括3個綜合點餐平台「戶戶送Deliveroo」、「Foodpanda」、「KeeTa」及3個連鎖食肆自家平台「肯德基KFC」、「麥麥送McDelivery」及「必勝客Pizza Hut」，分別在午餐及晚餐時段合共點餐56次。測試中有9次實際送餐時間較預計遲，Foodpanda遲到次數最多，達4次，最長1次為遲19分鐘；Deliveroo及Pizza Hut亦有兩次遲到，KFC則遲1次；25次較預計送達時間提早送到，包括麥麥送實測6次均提早送到，KFC及KeeTa亦分別早到5次或8次，其中1次KFC預計50分鐘才可送達，最終只需13分鐘，提早到37分鐘。

消委會實測亦發現，有18次、即約32%測試中，食物送達時外賣員無作通知，當中3次直接把食物掛在門外，沒有按門鈴或敲門便離去。即使是同一時段同一食肆點餐，各平台送達時間都有分別，由相差1分鐘至55分鐘不等。其中1次實測於去年聖誕節進行，消委會於當晚約6時半分別於3個綜合平台點選同一餐廰的鍋貼及湯麵套餐，要求送往同一地址，KeeTa用23分鐘送到、Foodpanda用37分鐘、Deliveroo則需要78分鐘，亦較預計時間遲10分鐘，最早及最遲送達時間相差55分鐘。

價錢方面，消委會指點餐平台大部分定價均比外賣自取高，部分更高出超過5成至8成。消委會於56次點餐中共點選177項食物，在可作比較的141項食品中，當中8成即114項食品的價格較在食肆外賣自取高，即使訂購同一食肆的食物，不同點餐平台餐單上的食物種類、價格及優惠均有差別，其中一次點選的鍋貼、湯麵套餐加珍珠奶茶、紅油雲吞等時，價格最高的KeeTa須付168元，與最低Deliveroo及Foodpanda的156元，價格相差7.7%。

相關字詞﹕編輯推介 消委會 外賣

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