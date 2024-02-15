消委會︳19款即食麵鈉含量高於每餐建議上限　倡少落味精配料助減鈉減脂 (11:02)

消委會測試14款油炸和5款非油炸即食麵樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試發現，所有樣本連湯或汁帶麵一整份攝入的鈉含量，分別為1509毫克至2477毫克，全部高於世衛建議成人每餐建議攝入上限的667毫克；當中9款樣本鈉含量更高於成人每日建議攝入上限的2000毫克。

鈉含量最高一款為「功德林一品全素麵（香菇野菜）」，含2477毫克鈉，超出上限接近23.9%。消委會提醒，雖然人體需要適量鈉維持體液平衡及神經傳送等身體機能，但長期攝取過多鈉，有機會影響健康，增加患心血管疾病及腎病的風險。

測試亦發現，油炸麵餅脂肪含量會較非油炸麵餅為高，以每100克計，油炸麵餅的總脂肪含量平均為18.3克，當中「蟹王麵即食麵（麻油）」及「功德林」樣本屬高脂，分別含22.9克及21.4克總脂肪；非油炸麵餅則平均為1.3克，即油炸麵的總脂肪平均含量較非油炸麵高13倍，飽和脂肪含量亦高18倍。

不過，若以食用一份即食麵連調味品及其他配料計算，總脂肪及飽和脂肪含量最高的1款樣本為非油炸麵樣本「百勝廚新加坡叻沙拉麵」，含34.1克總脂肪及22.4克飽和脂肪，超過成人每餐的建議上限，更分別佔每日攝取上限的51.1%和100.9%。消委會說，雖然該樣本的麵餅總脂肪及飽和脂肪含量極低，惟隨附的其他成分每100克有37.2克總脂肪及25.1克飽和脂肪，較全部油炸麵樣本高，可見樣本中的脂肪主要來源為調味品及配料。

消委會提醒，食用即食麵時可酌量減少或不使用調味品和配料，可大大降低每次的鈉和脂肪攝入量，亦盡量避免喝湯，建議可配搭新鮮和營養豐富的食品。

僅2款非油炸樣本完全沒有檢出3-MCPD及環氧丙醇

另外，消委會測試發現，14款油炸即食麵樣本分別檢出11微克至54微克或令人類患癌的「3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）」，非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至37微克，當中「功德林」樣本及「Meadows冬陰功味即食麵」檢出量均有每公斤3100微克，高於歐盟為棕櫚油訂定的每公斤2,500微克上限。至於對實驗動物具基因毒性和致癌性的環氧丙醇，油炸即食麵樣本的環氧丙醇含量由7微克至96微克；非油炸即食麵樣本則由沒有檢出至33微克。其中「功德林」樣本、「Meadows」樣本及「媽咪胡椒湯麵」含有的濃度均高於歐盟相關標準上限。消委會促請業界嚴控即食麵原材料的質素和生產過程，減低3-MCPD及污染物含量。

「Meadows」經銷商稱產品已於香港停售，確認產品符合香港法例及要求。「媽咪」製造商指產品的3-MCPD及縮水甘油脂肪酸酯含量符合《食物內有害物質規例》、JECFA及Codex標準。