涉8.31太子站內非法禁錮休班警　男被告判囚4個月 (16:35)

被告為舞台音響技術員屈君鵬（現27歲，下同）及女學生梁靜雯（23歲），同被控在太子站月台上與他人非法禁錮休班男警張展宏。裁判官早前裁決指從片段不見梁要求刪相，梁當時又說「冷靜啲，唔好驚」，裁定她罪名不成立；屈則罪名成立。

辯方今求情稱，屈的童年不幸、悲慘，他在求情信指因一時衝動而犯案，還押期間經已反省、深感後悔。僱主表明若屈毋須入獄，願意繼續聘用他。辯方指屈過去奉公守法，在本案只「搭一搭、拉一拉」事主，沒導致對方身體受傷，參與程度屬於低，懇請法庭判處社會服務令。

裁判官指出，非法禁錮是相當嚴重的罪行，屈連同數人在公眾地方不讓事主離開，維時不長、涉幾分鐘。在場人士逼事主刪除手機內相片和片段，群情洶湧，事主遭受威脅下除了刪相別無他法，否則危害其自身安全。當事主準備離開，屈將他拉回來，搭其肩膀及指着他，更攔截去路，另有人以粗言辱罵，故屈的參與程度絕不輕微。

背景報告顯示屈受社會氛圍犯案，他承認片段拍攝到自己。裁判官指他作為成人，理應知悉何為犯法，不能推卸責任，歸咎於受社會影響；考慮到他審訊後定罪等因素，認為不宜判社服令。