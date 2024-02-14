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涉「12港人」案鄧棨然認妨礙司法公正　控方：涉案快艇不宜遠行 (14:30)

「12港人」之一鄧棨然於內地刑滿出獄後移交香港，他早前就管有汽油彈案認罪，今（14日）在區院承認潛逃案的妨礙司法公正罪。案情透露，鄧獲得同伙資助下支付至少35萬元購買用作潛逃的快艇、汽油及衛星電話，並由他駕船擬於台南登岸。法官練錦鴻關注，涉案快艇是否不宜越洋遠行，控方表示確認。案件押後至4月16日判刑，鄧需還押候判。

被告鄧棨然（現34歲）經營樂高積木銷售。練官一度問及涉案船隻航行往台灣需時多久，控方表示沒有資料，而鄧遭截查的位置距離布袋澳約300海哩，船上有600公斤汽油。辯方表示，與鄧同涉汽油彈和潛逃兩案的鄭子豪和廖子文就刑期上訴，上訴庭將於3月19日開庭聆訊。練官稱本案受公眾注目，不欲倉卒決定，遂押後判刑，以候上訴庭判決。

案情指出，自2019年12月起，鄧棨然與同伙籌劃和涉危害國安的李宇軒等11人潛逃台灣，他們以Telegram聯絡，計劃周詳和具組織。鄧曾與分別稱為「表哥」、「廢中」及「恩典」的人見面商討，「恩典」和「表哥」共資助了數十萬元。至2020年8月23日，鄧駕駛快艇開往布袋澳接載他人，經海路逃往台灣，他把衞星電話交予喬映瑜及着各人把風，其後被內地當局截獲。

鄧在警誡下透露，有2019社會事件的積極參與者成立名為「勇武2.0」的Tg群組，鄧在群組求助後獲介紹認識「廢中」。「廢中」為鄧安排免費航海訓練，並物色快艇和繳付10萬元訂金，鄧則清付餘款25萬元購買快艇。鄧在出發前與「廢中」、喬映瑜在酒吧商議潛逃細節，協定攜帶魚具掩人耳目，一旦被截查謊稱出海釣魚。鄧又交24萬元給同伙，待他抵台後電匯予他。

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