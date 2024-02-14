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巨型紅心Chubby Hearts情人節亮相　將於全港16景點「快閃」現身 (12:47)

由文化藝術盛事基金資助的巨型紅心裝置「Chubby Hearts Hong Kong」活動在今日情人節揭幕。巨型紅心將於全港多個地點展示，其中直徑12米的飄浮紅心由即日至24日期間，逢下午1時至晚上9時於中環皇后像廣場花園亮相；直徑約3米的紅心則會於全港16個地點「快閃」，負責策展的香港設計中心將於每日早上在網站及社交平台公布「快閃」地點及時間。

16個「快閃」地點包括中環街市、尖沙嘴鐘樓、山頂廣場、大澳、廟街、昂坪市集等港九新界地標及旅遊景點。Chubby Hearts 設計師Anya Hindmarch於活動揭幕禮中表示，香港是她最喜歡的城市之一，非常高興能讓Chubby Hearts在香港上空「飛翔」，希望巨型紅心裝置能為香港帶來驚喜，並傳播快樂。特首李家超及特首夫人林麗嬋亦有出席揭幕禮，兩人自拍留念。

文化體育及旅遊局長楊潤雄於開幕禮後表示，希望活動可為市民及旅客帶來歡樂，亦可成為打卡點。他亦提到，農曆新年假期間本港市面熱鬧，數項大型新春活動廣受歡迎，其中年初一及年初二的新春盛事吸引大量旅客來港參與。他指訪港旅客人數雖仍與疫情前有些距離，但正逐步回復至疫前水平。

被問到大批內地旅客於農曆年假期間到訪澳門，本地盛事能否吸引旅客來港，楊潤雄認為，每個地方均有不同方法吸引旅客，亦歡迎旅客以「一程多站」形式到大灣區內各城市遊覽，強調政府會繼續努力多辦盛事，並在旅遊設施方面多下功夫。

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