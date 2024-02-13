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思覺失調妻將丈夫51萬元積蓄派街坊　夫籲歸還暫收回4萬 (20:21)

何文田邨景文樓一對夫婦疑因感情問題爭執，患思覺失調的妻子一怒之下，疑取走丈夫逾51萬元現金積蓄「派街坊」。丈夫得知事件後於facebook發文，希望有份取錢的街坊可以歸還金錢，暫收回4萬元。事主莫先生表示，該筆錢已經儲了9年，原打算用作旅行、派利是、裝修、未來養育小朋友之用，現在戶口只剩數千元，希望「過到出糧再嚟過，夠生活，一日一日再儲返」，並指已經原諒妻子。

任職工程行業的事主莫先生向本報表示，妻子早前懷疑他出軌，上周二（6日）兩夫婦吵架，翌日（7日）早上，妻子拿著他的存錢筒到寓所電梯大堂及對開空地派錢，不足20分鐘已經將逾51萬元現金派光。莫先生指當中有50萬港幣、20萬日元、500美元，是他9年以來的積蓄。莫先生稱，得知事件後已經報警，但警方表示民事糾紛無法處理，只能備案。太太當日亦已送院治療，其後出院。

莫先生上周四（8日）在facebook群組「何文田街坊」發文，稱：「如果有街坊攞咗，唔使畀晒，畀到一部分已經感激萬分」。貼文獲大批網民轉發，莫先生表示，發文6日以來，共收到數位街坊還錢共約4萬元，有部分街坊不願露面，透過附近社區會堂職員幫忙轉交。莫先生坦言「本身無諗住收得返」，唯有盼望儘快出糧，之後再儲過。

莫先生與妻子拍拖兩年多，約半年前結婚。妻子患有思覺失調，岳母有定時陪同妻子復診，亦一直有社工跟進其個案。莫先生指妻子過往從沒試過派錢行為，相信今次只是太生氣。事件發生後，莫先生表示近日都沒有外出拜年，只到岳父岳母家吃飯。

本報今午（13日）到何文田邨景文樓附近了解事件。大廈休班保安員吳先生表示，聽說有派錢事件，有人更從女事主手上「搶咗一疊（錢）然後走咗去」，但自己並無親眼目睹。昨日大廈亦有人「掉銀仔」，「有個阿姐都有執」。吳先生稱「如果我執到我實畀返佢，幾廿萬，聽講要嚟擺酒、屋企裝修，宜家過年，剩返幾千蚊洗咩啊，要生活嘛大佬」，盼好心人儘快歸還款項。採訪期間莫太懷疑病發，情緒激動送院。警方表示，下午3時許，一名30歲姓莫男子報案，指其27歲姓廖妻子懷疑精神病發，情緒激動，清醒送伊利沙伯醫院治理。

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