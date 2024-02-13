23條立法︳蔡若蓮：立法後將更新現有中小學課程内容 (16:15)

《基本法》23條立法公眾諮詢期至本月28日。教育局長蔡若蓮表示，將因應立法更新現行中小學課程內容，但不會額外開設新學科。至於新聘教師須通過的《基本法及香港國安法》測試，則未有計劃加入23條相關的考試。她又指，無必要過分揣測23條立法後會否再現學生及教師移民潮。

蔡若蓮接受商業電台訪問時指，23條立法後會更新現有課程内容，舉例高中的公民與社會發展科，有單元關於「一國兩制下的香港」及「改革開放以來的國家」，內容將按新法例更新。她指，學生在不同學習階段要學習不同東西，中小學生主要是建立守法價值觀，知道自己正在守什麽法例。

至於2023/24學年起，中小學及幼稚園的新聘教師須在《基本法及香港國安法》測試及格才可任教。蔡若蓮指不會加入23條相關的考試，亦不會要求教師研習本港法律，舉例亂過馬路及駕駛扣分制，教師並非法律專家，不預期教師會懂得回答相關的問題。蔡指，倘學生對23條有疑問，教師可透過專題研習，帶領學生訪問律政司長及保安局長回答問題。

另外，今年9月升讀官津小學的「小一入學統籌辦法」自行分配學位和統一派位的申請手續，分別在去年9月和今年1月結束。去年5間小學在這兩輪收生未達16人，被教育局「派0班」小一，學界關注今年會否更多學校被派0班。蔡若蓮稱，教育局正處理派位結果，但指出如學校在自行分配學位階段收生已不理想，要靠統一派位「收齊學生」，屬「較困難」的學校。