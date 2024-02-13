明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

23條立法︳蔡若蓮：立法後將更新現有中小學課程内容 (16:15)

《基本法》23條立法公眾諮詢期至本月28日。教育局長蔡若蓮表示，將因應立法更新現行中小學課程內容，但不會額外開設新學科。至於新聘教師須通過的《基本法及香港國安法》測試，則未有計劃加入23條相關的考試。她又指，無必要過分揣測23條立法後會否再現學生及教師移民潮。

蔡若蓮接受商業電台訪問時指，23條立法後會更新現有課程内容，舉例高中的公民與社會發展科，有單元關於「一國兩制下的香港」及「改革開放以來的國家」，內容將按新法例更新。她指，學生在不同學習階段要學習不同東西，中小學生主要是建立守法價值觀，知道自己正在守什麽法例。

至於2023/24學年起，中小學及幼稚園的新聘教師須在《基本法及香港國安法》測試及格才可任教。蔡若蓮指不會加入23條相關的考試，亦不會要求教師研習本港法律，舉例亂過馬路及駕駛扣分制，教師並非法律專家，不預期教師會懂得回答相關的問題。蔡指，倘學生對23條有疑問，教師可透過專題研習，帶領學生訪問律政司長及保安局長回答問題。  

另外，今年9月升讀官津小學的「小一入學統籌辦法」自行分配學位和統一派位的申請手續，分別在去年9月和今年1月結束。去年5間小學在這兩輪收生未達16人，被教育局「派0班」小一，學界關注今年會否更多學校被派0班。蔡若蓮稱，教育局正處理派位結果，但指出如學校在自行分配學位階段收生已不理想，要靠統一派位「收齊學生」，屬「較困難」的學校。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 蔡若蓮

上 / 下一篇新聞