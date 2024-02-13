消委會冀Tatler盡快處理退票細節　籲球迷保留門票或信用卡紀錄佐證退款 (13:28)

黃鳳嫺今早在港台《千禧年代》指，截至年三十（9日）收到1300多宗投訴，而主辦方宣布退款後，則多收到十多宗零星投訴，相信可能是時差問題，或消費者希望透過消委會作聯絡跟進。對於退款安排，她說看到主辦方在過程中非常努力，而目前方案是「最好安排」。

黃鳳嫺表示，當局與主辦單位和消委會一直就事件商討，過程中曾建議主辦方考慮舉辦另一活動，或贈送特別紀念品予購票人士，但由於時間、成本等因素，最終認為退款安排最為直接，以及最能安撫球迷情緒。

早前另一球王基斯坦奴朗拿度（C朗）因傷無法於上月中在深圳友賽中上陣，主辦方決定兩場表演賽延期，並承諾退回門票、機票及酒店等開支。被問到消委會否協助球迷就今次美斯事件追討門票以外損失時，黃鳳嫺指，每個主辦單位安排有異，按以往經驗未必全數退款，而因為大多旅客遠道捧場時會順道旅遊體驗、探親等，若將此加入賠款安排則較難處理或調停，旅費和車費亦並非今次退款安排的考慮。

黃鳳嫺表示，若球迷遺失門票，電子交易紀錄如信用卡紀錄等亦有助證明。她指主辦方有宣傳，而倘有境外人士已向消委會投訴，該會會主動聯絡，相信外地球迷亦會得悉退款安排。針對日後大型活動有巨星或主要成員缺席，黃鳳嫺認為主辦方出售門票時應清楚列明消費者有機會面對的風險，而今次已促成坊間眾多討論，例如研究於合約加入保護條款，「相信大家都會經一事、長一智，未來會做得更好」。