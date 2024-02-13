業界稱新年期間每日約200內地團來港　回復疫前三分二 (11:12)

崔定邦指，初一花車巡遊匯演和初二煙花匯演有助吸引旅客來港和過夜，分別有逾10萬和18萬內地客訪港，而初二晚更有不少酒店爆滿，甚至位於荃灣和屯門等較遠地區的酒店亦爆滿，相信是不少旅客隨煙花匯演結束後，選擇留港至初三再轉到澳門。他相信本港舉辦如大抗舞火龍、煙花匯演等「食、買、玩」傳統節慶活動，有助吸引世界各地旅客來港。

香港旅遊業賓館聯合總會創會會長李嘉龍在同一節目就指，新春期間本港賓館入住率達九成至9九成半，與疫前相若，但價錢較以往低，舉例今年初一房價約400至500元，初二房價約600至700元，為疫前七折。他指，約七成至七成半賓館客人為內地客，大多入住1至2日，其餘則為東南亞如菲律賓的旅客，入住日數較長。

李嘉龍又說，內地「特種兵」式旅遊，即以最少時間和旅費遊覽最多景點的現象流行，通常入住賓館一晚，他指近年旅館入住率不錯，始終性價比高，位於油尖旺、銅鑼灣等市區。李嘉龍認為，除了大型盛事，若18區均舉辦具特色活動和設「打卡點」必定能吸引內地「特種兵」到訪各區「捐窿捐罅」，而不同活動亦要與時並進，如煙花匯演加入無人機等元素。