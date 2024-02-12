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農曆新年賽馬日沙田馬場舉行　馬迷穿紅衣入場求好運 (15:15)

今日是大年初三，農曆新年賽馬日於沙田馬場開鑼，場內人頭湧湧，氣氛熾熱，不少馬迷特意穿著紅色衫入場，祈求新一年鴻運當頭。來自江西的劉先生拖篋入場，他指由於內地沒有賽馬，故特意從內地來港觀賽，對賽事感到「很新鮮」，被問及有否下注，他稱未試過投注賽馬賽事，笑稱不排除觀賞數場後「忍不住」下注。

沙田馬場今日共舉行11場賽事，早上10時半開放入場。早上10時半，馬場港鐵站內已迫滿馬迷，不少人入場第一件事就是到看台「轉風車」，祈求轉個好運。

首場賽事於中午12時半開跑，甫開跑時，看台大批馬迷歡呼拍掌，喜迎龍年首場賽事。本地馬迷羅先生與5名好友入場觀看賽事，他表示每年初三都會入場，疫情期間亦無缺席，認為今年人流較去多一倍，看台位置座無虛席。被問及何不北上消費，他笑言今年特意留港消費 ，冀「做旺香港」，他計劃每場下注約一千元，盼有好運，笑言首三場賽事已贏得數千元。

來自德國的Justin Lee 今早11時與來自捷克的好友František Vavrouch入場，Lee表示，今日特意入場感受氣氛，認為現場氣氛熾熱，馬迷十分熱情。他說與好友每人投注了150元，期望有「Good Luck」。

賀歲馬開幕典禮今早11時15分舉行，有歌手到場獻唱，另有舞獅表演、騎師向觀眾拜年的環節。財政司長陳茂波亦身穿黑色唐裝，帶上紅色頸巾出席開幕禮，並與其他嘉賓一起為醒獅點睛。

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