賀歲馬沙田馬場舉行　馬迷穿紅衣入場求好運 (15:15)

賀歲馬在沙田馬場舉行，共舉行11場賽事，早上10時半開放入場。早上10時半，馬場港鐵站內已迫滿馬迷，不少人入場第一件事就是到看台「轉風車」，祈求轉個好運。

首場賽事於中午12時半開跑，甫開跑時，看台大批馬迷歡呼拍掌，喜迎龍年首場賽事。本地馬迷羅先生與5名好友入場觀看賽事，他表示每年初三都會入場，疫情期間亦無缺席，認為今年人流較去多一倍，看台位置座無虛席。被問及何不北上消費，他笑言今年特意留港消費 ，冀「做旺香港」，他計劃每場下注約一千元，盼有好運，笑言首三場賽事已贏得數千元。

來自德國的Justin Lee 今早11時與來自捷克的好友František Vavrouch入場，Lee表示，今日特意入場感受氣氛，認為現場氣氛熾熱，馬迷十分熱情。他說與好友每人投注了150元，期望有「Good Luck」。

賀歲馬開幕典禮今早11時15分舉行，有歌手到場獻唱，另有舞獅表演、騎師向觀眾拜年的環節。財政司長陳茂波亦身穿黑色唐裝，帶上紅色頸巾出席開幕禮，並與其他嘉賓一起為醒獅點睛。

馬會指，投注額有17.61億，較去年14.5%，入場人數為87730，比去年略升。