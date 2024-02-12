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23條立法︳諮詢文件建議用內地國安定義　杜淦堃：符一國兩制精神 (13:13)

《基本法》23條立法公眾詢期至本月。香港大律師公會主席杜淦堃今於《星島日報》撰文，指留意到諮詢文件中建議採用內地《國家安全法》第2條中的「國家安全」定義，引發外國在港商會和駐港外交官的廣泛討論。他認為由法理的角度看，採用內地相關定義有案例可援，同時香港涉國安案件由本地法法院繼續以普通法審理，亦符合「一國兩制」精神。

杜淦堃引用終審法院於2011年處理涉剛果民主共和國案件，指經全國人大常委會釋法後，終院判詞指出，香港特別行政區處理外交事務的方式，不能有別於中華人民共和國，而且必須按照「一種聲音」原則達到一致。他稱，「國家安全」及「外交事務」均屬影響國家整體的重要政策，並非只跟香港特區有關，又指既然普通法在司法政策和實踐規則上認為，整個國家處理外交事務應該一致，香港特別行政區屬中華人民共和國不可分割的一部分，在處理「國家安全」的定義時也應該保持一致。

他又指出，現行的《公安條例》及《社團條例》中對「國家安全」定義，與中華人民共和國《國家安全法》第2條中的「國家安全」定義不一致，後者涵蓋的範圍比較廣泛。杜淦堃表示，廣泛不等於空泛，就不同罪行的條文作出明確的規定屬必要，並且應該作出適當的程序保障，以確保《基本法》所賦予的權利得到保護。

杜淦堃表示，希望在立法過程中，確保維護國家安全的同時，亦恰當地平衡對《基本法》所賦予權利的保障，公會稍後會將整體書面意見送交政府考慮。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 大律師公會 杜淦堃

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