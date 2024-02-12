深水埗街頭「魚蝦蟹」賭檔　警加強巡邏拘9人 (00:27)

【23:55更新】據了解，賭檔在以排檔作掩護，流動式經營。警方今午開始在鴨寮街及北河街一帶加強巡邏，至晚上以涉嫌聚賭拘捕9名男子，當中大部分為非華裔。

今午（11日）有網民上載兩張相片至社交平台討論區，顯示深水埗懷疑有人非法聚賭。照片所見，一名戴帽人士懷疑於北河街近鴨寮街街頭位置主持「魚蝦蟹」賭檔，吸引不少人圍觀並進行賭博，其中一名男子下注數百元。事件引起熱議，有網民懷疑有人設「天仙局」騙財，另有人籲報案處理。記者今午至同一位置，惟未見街頭賭檔，附近排檔大部分未有營業，但附近有人擺地攤。

根據第148章《賭博條例》，任何人如在街道上經營或管理、或控制非法賭博，最高可被罰款5萬港元及監禁2年，任何人於街道上進行非法賭博，最高亦可被罰款5萬元及監禁9個月。