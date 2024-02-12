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深水埗街頭「魚蝦蟹」賭檔　警加強巡邏拘9人 (00:27)

【00:27更新】警方表示，昨晚（11日）8時許，在福華街143號拘捕9名男子，年齡由18至54歲。當中兩名25及32歲非華裔男子涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上營辦非法賭博」；另外6名非華裔男子及1本地男子，涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」，其中一名18歲賭客亦涉嫌「違反逗留條件（逾期居留）」被捕。9人全部被帶署扣查。行動中，警方檢獲一副「魚蝦蟹」及賭款。

【23:55更新】據了解，賭檔在以排檔作掩護，流動式經營。警方今午開始在鴨寮街及北河街一帶加強巡邏，至晚上以涉嫌聚賭拘捕9名男子，當中大部分為非華裔。

今午（11日）有網民上載兩張相片至社交平台討論區，顯示深水埗懷疑有人非法聚賭。照片所見，一名戴帽人士懷疑於北河街近鴨寮街街頭位置主持「魚蝦蟹」賭檔，吸引不少人圍觀並進行賭博，其中一名男子下注數百元。事件引起熱議，有網民懷疑有人設「天仙局」騙財，另有人籲報案處理。記者今午至同一位置，惟未見街頭賭檔，附近排檔大部分未有營業，但附近有人擺地攤。

根據第148章《賭博條例》，任何人如在街道上經營或管理、或控制非法賭博，最高可被罰款5萬港元及監禁2年，任何人於街道上進行非法賭博，最高亦可被罰款5萬元及監禁9個月。

 

相關字詞﹕深水埗 非法賭檔

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