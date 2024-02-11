警方一連兩日打擊酒藥駕等行動　7司機被捕 (20:37)

行動中，警方共拘捕7名男子，年齡介乎34至49歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「超速駕駛」、「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」、「未獲授權而取用運輸工具」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「欠交法庭罰款」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」等。

其中，警員周六凌晨在青衣青尚路巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查。其後檢獲「冰壺」及少量冰毒，49歲男司機涉嫌「藏毒」、「藏有工具可作吸食毒品用途」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「駕駛時沒有攜帶駕駛執照」被捕。同行的36歲男乘客，則涉嫌「藏毒」及「藏有工具可作吸食毒品用途」被捕。

另外，警方今凌晨在荃灣路設置路障期間，一輛私家車被截查時突然加速衝過路障逃去，警員即尾隨追截。該私家車其後在青山公路汀九段撞向一路肩。經初步調查，警員在車上檢獲少量冰毒，38歲男司機涉嫌「未獲授權而取用運輸工具」、「藏毒」、「危險駕駛」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「沒有提供血液樣本以作分析」及「欠交法庭罰款」被捕。

整個行動中，警方合共向約1300名司機進行酒精呼氣測試、偵測到76輛車超速行駛並作出票控及就其他交通違例事項發出了17張定額罰款通知書。