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農曆新年煙花匯演　尖沙咀擠滿人　內地遊客計劃不過夜 (20:11)

農曆新年煙花晚上維港舉行，在尖沙咀文化中心一帶，下午3點時半起已有不少市民及遊客聚集，現場所見，尖沙咀星光大道大多是內地遊客，有內地遊客更下午3點許已場到「霸位」，等待晚上8時煙花，屆時乘坐高鐵尾班車到深圳福田過夜；有多次來港的台灣遊客則慕名維港煙花，疫後首次到來香港。

來自甘肅蘭州的駱太一行7人下午3時許到尖沙咀等待放煙花，她說今次是首次到香港旅遊，主要是感受維港氣息、享受美食和文化，「雖然是祖國一部分，跟我們的文化還是有差異，所以我們特意過來感受感受」，她又指香港具有西方文化，比內地發展更好，認為出國不太安全，同胞比較親切，故到香港過年。

她表示，今日早上由江蘇駕車到深圳，經陸路口岸到香港，期間到訪旺角及油麻地，又乘坐雙層巴士遊覽車。她指今次香港旅程會逗留兩天，料花幾萬元，但她認為香港消費高，在福田過夜只需約500元，較香港便宜一半，故今晚會乘坐最後一班高鐵到深圳福田的酒店過夜，明日早上再到香港。

來自台灣的徐先生與太太到尖沙嘴等待看煙花，他指香港較有中國傳統過年的氣息，相較其他國家更為豐厚，今次亦是待意為維港煙花而來，「是個不錯的景點，讓人家想來親眼目睹」。

徐先生表示會逗留3日兩夜，預料整個行程花大約3萬港元，以往曾來香港5次，除了煙花之外，太太亦希望可以在香港遇到影星周潤發及劉德華。被問為何沒有選擇內地其他城市過年，徐先生指基於文化差異原因，「這邊跟台灣人的接受程度還是強一些」。

相關字詞﹕編輯推介 農曆新年 煙花

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