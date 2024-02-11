農曆新年煙花匯演　尖沙咀擠滿人　內地遊客計劃不過夜 (20:11)

來自甘肅蘭州的駱太一行7人下午3時許到尖沙咀等待放煙花，她說今次是首次到香港旅遊，主要是感受維港氣息、享受美食和文化，「雖然是祖國一部分，跟我們的文化還是有差異，所以我們特意過來感受感受」，她又指香港具有西方文化，比內地發展更好，認為出國不太安全，同胞比較親切，故到香港過年。

她表示，今日早上由江蘇駕車到深圳，經陸路口岸到香港，期間到訪旺角及油麻地，又乘坐雙層巴士遊覽車。她指今次香港旅程會逗留兩天，料花幾萬元，但她認為香港消費高，在福田過夜只需約500元，較香港便宜一半，故今晚會乘坐最後一班高鐵到深圳福田的酒店過夜，明日早上再到香港。

來自台灣的徐先生與太太到尖沙嘴等待看煙花，他指香港較有中國傳統過年的氣息，相較其他國家更為豐厚，今次亦是待意為維港煙花而來，「是個不錯的景點，讓人家想來親眼目睹」。

徐先生表示會逗留3日兩夜，預料整個行程花大約3萬港元，以往曾來香港5次，除了煙花之外，太太亦希望可以在香港遇到影星周潤發及劉德華。被問為何沒有選擇內地其他城市過年，徐先生指基於文化差異原因，「這邊跟台灣人的接受程度還是強一些」。