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內地家長須以探親證來港照顧子女　社協促批單程證予中港單親家庭 (16:03)

社區組織協會估計，目前有過千名單親家庭的未成年香港兒童，要靠居於內地的父或母親以探親證來港照顧，他們每3個月要隨家長回鄉續證，或需缺課，影響學業。社協促請兩地政府加速安排香港單親子女的內地父或母，以單程證來港定居照顧子女。

社協表示，現行審批單程證由內地當局負責，150個配額未有涵蓋分隔中港兩地的單親家庭，相關家庭只可持有效期為3個月的探親證來港照顧子女。社協今日（11日）舉辦記者會，引述去年初的相關研究，52名受訪中港分隔的單親父母及子女中，約73%受訪家庭等待超過11年仍未能在港團聚；若家長獨自到內地續證，約95%子女要獨自留家，約9成兒童表示缺乏安全感、約85%對此感焦慮，大多感害怕及自卑。

社協又表示，疫情期間，中港分隔的單親家庭，父或母親獲酌情在港延長逗留，隨著內地與港通關，有關人士需要回復每隔3個月到內地續期的安排，每次需時至少3至7日不等，甚至更長時間方獲內地公安局審批，交通及住宿花費不少，加上部分子女不想與家長分開，要跟隨父母回鄉辦證，或會影響其學習表現。

社協指出，過去10年，單程證名額平均每日只用了94個，促請兩地政府商討，將剩餘的名額撥予中港單親父母來港定居照顧子女，亦應擴展「一年多簽」探親政策的惠及對象，並促請成立「中港家庭團聚協調機關」，協調相關申請、監督審批、處理投訴等。

相關字詞﹕編輯推介 社區組織協會 單親家庭

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