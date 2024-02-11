蕭澤頤：2000部閉路電視並不足夠　不排除設人臉識別技術 (13:49)

蕭澤頤出席無綫節目《講清講楚》時表示，主要放在不同地區的罪惡黑點，3月會先安裝615部，年底完成安裝2000部閉路電視，暫未決定閉路電視的紀錄保存期，將會參考海外做法。被問到會否貼標示提醒市民閉路電視正在錄影，蕭澤頤指，會諮詢私隠專員公署，亦不認為貼相關標示會令執法大打折扣，稱市民不會因為看見相關標示，就嘗試避開閉路電視、作違法行為。

對於23條立法後，會否放寬示威條件。蕭澤頤指，市民的示威權利和自由一直不變，警方要視乎國家安全和公共安全兩大因素決定是否發出不反對通知書。

去年騙案破案率為11.9%，與前年相若。蕭澤頤解釋，騙案破案率低是因為近年很多人使用社交媒體或在網上投資及購物，海外騙徒利用網上平台不受地域限制的特點犯案，增加警方調查難度。他透露，今季將會研發一個虛擬資產交易的追蹤技術，能夠追蹤錢包資金流向以盡快攔截資金，同時適用於境外的資金追蹤。