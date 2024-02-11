明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

陳茂波：謹慎處理涉住宅物業措施　料隨息口回落資產市場趨穩定 (10:46)

政府將於月底公布《財政預算案》。對於政商界均有聲音要求全面撤辣招，財政司長陳茂波今（11日）早於商台《政好星期天》中表示，一直密切留意住宅物業市場，處理時亦會小心謹慎，又稱當年引入辣招是視乎市場情况的客觀原因，政府要不斷檢視。他又說，諮詢期間絕大部分意見都認為不須再推出大幅度紓緩措施，當局正在考慮整體平衡，會下大決心「節流」，小心謹慎地處理「開源」。

陳茂波提到，預計2023/24政府財赤約為千億，主要是資產市場淡靜，令印花稅及賣地收入不好，但相信股市及樓市下行的情况均屬周期性，認為要知悉及警剔財赤，但不用「自己嚇自己」。他表示，政府要節流開支，同時要「開源」，但就需要顧及市民的負擔，亦不可損害香港競爭力，形容不容易平衡。至於會否考慮調整很長時間沒有改變的政府收費，他說，要考慮市民承擔能力等因素，但期望可以逐步收窄收費差距。

展望龍年經濟，陳茂波表示，今年息口開始穩定及回落，相信資產市場及出口亦會隨之穩定，亦可紓緩令樓市及股市壓力。不過他亦指出，外圍環境變數仍然很大，加上今年是「選舉年」，或會出現政治化的現象，要觀察美國會否再推出針對中國的措施，相信地緣政治會令上半年經濟仍存有一定挑戰。

陳茂波認為，短期內要令出口市場有大幅增長是不現實，仍要靠旅遊及消費帶動香港經濟，稱要社會共同努力提升旅客來港體驗。他又說，政府會努力開拓新資金來源，並加強與內地互聯互通，有信心不同推動經濟措施會陸續見到成效。

另外，陳茂波於網誌分享日前逛年宵市場的經歷，形容今年各區的年宵市場人氣特別旺，又稱自己與開設攤位的中學生談到銷情理想。他又表示，希望新的一年彼此間有更多的關懷，社會上有更多的正能量、更開心積極的氛圍，一起齊心努力拼經濟、謀發展。

相關字詞﹕編輯推介 陳茂波 經濟 樓市 辣招

上 / 下一篇新聞