陳茂波：謹慎處理涉住宅物業措施　料隨息口回落資產市場趨穩定 (10:46)

陳茂波提到，預計2023/24政府財赤約為千億，主要是資產市場淡靜，令印花稅及賣地收入不好，但相信股市及樓市下行的情况均屬周期性，認為要知悉及警剔財赤，但不用「自己嚇自己」。他表示，政府要節流開支，同時要「開源」，但就需要顧及市民的負擔，亦不可損害香港競爭力，形容不容易平衡。至於會否考慮調整很長時間沒有改變的政府收費，他說，要考慮市民承擔能力等因素，但期望可以逐步收窄收費差距。

展望龍年經濟，陳茂波表示，今年息口開始穩定及回落，相信資產市場及出口亦會隨之穩定，亦可紓緩令樓市及股市壓力。不過他亦指出，外圍環境變數仍然很大，加上今年是「選舉年」，或會出現政治化的現象，要觀察美國會否再推出針對中國的措施，相信地緣政治會令上半年經濟仍存有一定挑戰。

陳茂波認為，短期內要令出口市場有大幅增長是不現實，仍要靠旅遊及消費帶動香港經濟，稱要社會共同努力提升旅客來港體驗。他又說，政府會努力開拓新資金來源，並加強與內地互聯互通，有信心不同推動經濟措施會陸續見到成效。

另外，陳茂波於網誌分享日前逛年宵市場的經歷，形容今年各區的年宵市場人氣特別旺，又稱自己與開設攤位的中學生談到銷情理想。他又表示，希望新的一年彼此間有更多的關懷，社會上有更多的正能量、更開心積極的氛圍，一起齊心努力拼經濟、謀發展。