美斯友賽主辦方Tatler Asia將向購票球迷退款一半　政府：負責任方案 (16:21)

國際邁阿密在港比賽當日，美斯及蘇亞雷斯缺陣，佐迪艾巴及布斯基斯亦無踢足45分鐘，而是在比賽62分鐘後備登場。

政府稱歡迎主辦方退款的決定，認為賠償方案負責任，顯示積極承擔的態度，又指根據主辦方Tatler Asia公開的有關球賽帳目，顯示主辦方Tatler Asia已盡最大努力和誠意，安排50%的門票票價退款，回應社會各界的訴求。

文化體育旅遊局長楊潤雄說，政府過去一周與主辦方保持緊密聯繫，認為Tatler Asia退款安排是正面回應市民訴求、展示誠意，明白部分球迷仍有不同想法，但希望他們明白大家已努力解決問題。他表示，目前政府與大型體育活動委員會正檢視M品牌計劃的現行制度下，是否有要改善之處，包括研究是否要在批出撥款前施加條件，但同時強調要視乎長遠利益。楊潤雄又稱今次屬個別事件，雖令市民失望，但長遠而言政府仍想吸引更多大型盛事在港舉行。至於會否邀請不同球隊來港作賽，他表示，今次是由主辦方Tatler Asia邀請國際邁阿密來港，日後要視乎是否有其他機構舉行相同活動。

他又說，社會對於美斯未能於香港出場，但卻在日本出賽仍有疑問，希望有關方面可作解釋。對於有意見提出應禁止美斯訪港，楊潤雄認為，整體來說歡迎所有人來港旅遊、做生意或參與其他活動，對於個別人士的情况，當準備入境香港時會按政策處理。

消委會則表示，文體旅局今早安排消委會及主辦單位進行三方會議，席間坦誠討論，最終達成共識。消委會認為，退款方案是各方經過多番努力所達成的最佳安排，提醒所有門票持有人，現階段必須保留門票、收據和其他憑證，並留意主辦單位稍後公布的退款安排。