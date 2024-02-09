黎智英案｜《蘋果》用「武漢肺炎」字眼　陳沛敏：黎智英認為中國政府有所隱暪 (12:24)

控方助理刑事檢控專員張卓勤續就一段由時任社長張劍虹草擬，約於2019年12月「飯盒會」的會議重點，信息提及可就每週大新聞做跟進專題，例如做「反送中被捕人士現在如何」，又提議可以策動「送中議題」、「被送中的商界」、「中美貿易戰」等專題報道。陳沛敏在庭上解釋，當時黎智英希望《蘋果》多做專題報道，故在會上討論。陳又稱飯盒會由張劍虹主持，「黎生就住每一樣嘢都會畀好多意見」，上述建議的專題均是「黎生平時會關注或者想睇到嘅題目」，《蘋果》亦有跟進部分議題。

另一會議重點提及「嘗試找端、立場、眾的一些寫得好的作者撰稿」。控方問上述提及的「端傳媒」、「立場新聞」、「眾新聞」採取甚麼角度報道新聞，陳回答「端傳媒」較多兩岸三地不同作者的文章，不限於香港，3間機構「概括而言係比較liberal（自由主義）啲」，例如「立場新聞」經常直播示威活動，「都會比較支持民主自由」、支持同志平權等。

控方向陳沛敏展示黎智英2020年1月19日的專欄文章〈絕對獨裁 習近平哪來的自信〉。控方問陳多常看黎的專欄？陳稱若在報章刊出，她會「䁽下」內容和標題，笑言因為對黎的立場耳熟能詳；黎在2月9日再發布專欄文章〈武漢瘟疫 中共喪鐘〉，陳在控方詢問下，回答指「武漢瘟疫」較「武漢肺炎」字眼強烈。