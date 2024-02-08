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42人涉外賣平台黑工案被捕　警指平台身分認證功能形同虛設 (18:56)

警方及入境處早前展開聯合行動，打擊非法入境者及非法勞工，共拘捕69人，其中42人涉嫌非法租借或買賣外賣平台戶口，當中18人是本港居民，23人是持有俗稱「行街紙」的南亞裔人士。警方調查發現，外賣平台監管有不足，例如有人用修圖軟件僞造身份證，仍能成功申請戶口，面容識別功能亦形同虛設。

警方有組織罪案及三合會調查科警司張霆鋒表示，警方自去年8月留意到，非華裔非法入境者人數有上升趨勢，2023年全年有1313名非華裔非法入境者被捕，其中1073名在8月至12月被捕，佔全年被捕人數逾8成。被捕人士國籍主要為孟加拉、巴基斯坦、印度為主，他們通常先在原居地申請簽證，合法入境到中國內地，再從廣東省沿水路偷渡來港。警方早前派出喬裝探員，滲入非華裔人士社群收集情報，成功搗破非法入境者匿藏黑點，並發現有人利用外賣平台監管漏洞，涉嫌出租或買賣外賣員戶口予持有「行街紙」人士。

被捕人士包括53男16女，介乎21歲至79歲，涉嫌串謀詐騙、禁止接受僱傭工作及開辦業務、協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務、非法入境、聘用非法勞工、違反逗留條件及行使虛假文書等罪。其中42人涉為外賣平台黑工，有23人屬持「行街紙」的非華裔非法勞工，涉嫌串謀詐騙、禁止接受僱傭工作及開辦業務，18名香港居民涉嫌串謀詐騙、協助及教唆禁止接受僱傭工作及開辦業務。當中部分人已經被落案起訴。

行動中，警方檢取4部電動可移動工具、單車、保溫袋，並到相關平台搜證，檢取相關文件作進一步調查。除了黑工問題，警方亦收到市民報案，指有人涉非法使用電動可移動工具，在馬路或行人路上駕駛，罔顧其他道路使用者安全，甚至發生交通意外。

警方有組織罪案及三合會調查科高級督察黎衍樂表示，雖然外賣平台有採取措施認證外賣員身份，但認證系統存在不足之處，容易被人濫用作不法活動。平台規定，只有香港永久性居民可以申請成為外賣員，平台會要求申請者上載香港永久性居民身份證，持「行街紙」的非華裔人士透過社交平台買或租戶口。警方調查發現，有香港居民註冊成為外賣員後，於社交平台或網上買賣平台租售戶口，招攬持「行街紙」的人士做黑工，將登入資料及密碼交予對方。當收到外賣收入後，戶口登記人會扣取每周幾十元甚至1000元的租金，或一兩成收入，再將餘額交予黑工。外賣員每張訂單平均可以賺取幾十元運費，連同平台獎金，非法外賣員每月最多可以賺取兩萬元酬勞。

另外，警方發現外賣平台對外賣員監管有不足，例如有人用修圖軟件僞造身份證，仍能成功申請戶口；部分平台在登入時缺乏雙重認證要求，戶口持有人只需將登入資料轉交予他人，便可同時由兩個裝置同時登入及操作戶口；平台允許賬戶多次轉電話號碼；系統可以用照片通過平台的面容識別，識別功能形同虛設。

入境事務處總入境事務主任李烱超表示，早前一名61歲洗碗服務公司男持牌人涉嫌聘用24名非法勞工而判囚19個月，呼籲僱主及工作中介切勿以身試法。

foodpanda再次重申平台絕不允許非法或違例工作，公司已推出一系列措施，務求預防及打擊相關問題。送遞員必須以真實身分開立帳戶，當中必須提供如身分證明文件、居住地址及銀行戶口等資料，公司亦會派出專員突擊抽查。Deliveroo稱，所有外送申請人均須經過檢查和核實身分，會定期確認所有外送員的工作許可及身分證明文件，亦鼓勵外送員舉報違規行為。公司去年推出身分驗證功能，如發現任何違規情况，會即時終止帳戶。

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