港鐵「早晨折扣優惠」將由65折變75折 (18:10)

縮減早晨乘車優惠的同時，港鐵指，在本月19日至下月28日期間，會提供「早搭有賞」優惠，乘客使用已連結港鐵App MTR Mobile賬戶的相同成人八達通，在推廣期内逢周一至五乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿5次，可透過App換領一張港鐵車站商店10元電子禮券。每位App登記用戶可最多換領5張相關電子禮券。

另外，因應港鐵票價調整機制「服務表現回贈」帳戶累積滿額，港鐵將於本月24日（周六）元宵節當日提供半價車費，適用於港鐵、輕鐵、新界西北港鐵巴士，亦包括來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程。港鐵表示，當日將於6條路綫，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線增加班次，合共增加約370班車服務。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。

港鐵指，「感謝日」半價車費可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程七五折優惠同時使用，但不包括感應式信用卡或扣賬卡付費的車程，亦不可用於東鐵綫頭等額外費用、機場快綫及港鐵接駁巴士。