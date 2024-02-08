明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

港鐵「早晨折扣優惠」將由65折變75折 (18:10)

港鐵今日（8日）公布，引入近10年的「早晨折扣優惠」將於本月26日起調整，由現時提供的65折，減至75折。港鐵自2014年起引入「早晨折扣優惠」，以車費優惠鼓勵乘客在平日早上繁忙時段前出行及出閘。港鐵未有解釋是次縮減優惠原因，僅稱會不時作出調整，本報正向港鐵查詢。

縮減早晨乘車優惠的同時，港鐵指，在本月19日至下月28日期間，會提供「早搭有賞」優惠，乘客使用已連結港鐵App MTR Mobile賬戶的相同成人八達通，在推廣期内逢周一至五乘搭本地重鐵網絡，並在早上7時15分至8時15分期間出閘滿5次，可透過App換領一張港鐵車站商店10元電子禮券。每位App登記用戶可最多換領5張相關電子禮券。

另外，因應港鐵票價調整機制「服務表現回贈」帳戶累積滿額，港鐵將於本月24日（周六）元宵節當日提供半價車費，適用於港鐵、輕鐵、新界西北港鐵巴士，亦包括來往東鐵線羅湖及落馬洲站的過境車程。港鐵表示，當日將於6條路綫，包括港島線、南港島線、荃灣線、觀塘線、屯馬線及東鐵線增加班次，合共增加約370班車服務。輕鐵亦會行駛更多雙卡車輛以增加載客量。

港鐵指，「感謝日」半價車費可與轉乘、特惠站以及全月通連接車程七五折優惠同時使用，但不包括感應式信用卡或扣賬卡付費的車程，亦不可用於東鐵綫頭等額外費用、機場快綫及港鐵接駁巴士。

相關字詞﹕編輯推介 港鐵

上 / 下一篇新聞