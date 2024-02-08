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去年總出入境人次回復疫前七成　郭俊峯：嚴防不受歡迎或危害國安者入境 (17:45)

入境處今日（8日）回顧去年工作，隨疫後兩地人民往來復常，客運通關服務的管制站重開，2023年總出入境人次約2.12億，已回復至2019年的7成，而全年訪港旅客入境人次約3400萬，內地旅客佔約2676萬，較前年升70倍。當中有逾2.3萬宗被拒入境個案，佔入境旅客近0.07%，人數及比例均較2019年少。入境處長郭俊峯表示，處方會做好守門人及把關角色，全力維護國家安全，按法律及入境政策處理每宗入境申請，以防止有不受歡迎或危害國家安全的人士入境。

至於入境處如何判斷入境人士是否有危害國安的風險，郭俊峯表示，發放簽證時會考慮申請人的背景及言行是否對國安構成風險，不會只考慮申請者的職業或其工作範疇。另外，對於行會召集人葉劉淑儀建議不應再准早前在港缺陣的美斯入境，郭俊峯回應指，理解市民有所不滿，強調會按現行法律及政策決定讓旅客入境與否，不評論個別人士個案。

而各項人才入境計劃接獲共超過22萬宗申請，至今僅約13.5萬宗申請獲批，當中有不少宗申請經「優秀人才入境計劃」，該計劃由去年1月至今年1月超過8.5萬宗申請，有1.3萬宗獲批。入境處副處長（管制、簽證及證件）程和木解釋，申請數字與獲批數字有差距，是由於有不少宗申請尚在處理中，強調簽證申請成功率一般有9成，正與勞福局商討如何加快審批進度。對於小紅書出現「高才通計劃」申請攻略，郭俊峯指，「高才通計劃」有幾千宗被拒申請，都因提交不到證明和誤解計劃要求，建議大家直接向入境處申請，無須經中介。

打擊非法勞工方面，去年入境處反非法勞工行動約1.7萬次，比前年上升9%，拘捕2924名勞工及502名僱主。郭俊峯指，去年共有1400宗免遣返聲請，尚待審核的聲請約850宗，入境處正加快審核免遣返聲請，疫後也與航空公司保持聯絡，增加航班、加快遣送速度，也善用羈留名額，讓免遣返聲請人士無法在滯港期間打「黑工」，希望有關措施可有效減低藉免遣返聲請來港做「黑工」的意欲。

入境處亦宣布，總部將會於3月起陸續由灣仔搬遷至將軍澳，並於新總部增設婚姻登記及出生登記服務。除入境事務大樓8樓的港島辦事處會原址繼續提供服務外，公共服務辦事處會和人事登記處觀塘辦事處將於今年6月11日在新總部提供服務，市民由今日起預約在新人事登記辦事處辦證。

農曆新年期間，因應部分通關口岸服務延長或通宵服務，郭俊峯表示將減少前線人員休假，並增派約300人到各個口岸，相信有足夠人手應付通關高峰期。

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