呼吸機喉管鬆脫監測儀器無信號　廣華醫院肺結核男病人一度無心跳情况危殆 (17:38)

男病人於去年12月16日因氣促而進入內科病房，因出現敗血症、休克及肺功衰竭，須於深切治療部治療並使用呼吸機，診斷為肺結核病；病人2月5日離開深切治療部，於內科負壓隔離病房繼續治療，當時狀態清醒、但仍要使用呼吸機。醫護人員按既定程序為病人接駁呼吸機，並為其戴上肢體固定帶，以防止病人身體郁動導致接駁呼吸機的喉管鬆動。

事發當日，醫護於下午3時20分離開病房，約25分鐘後再進入病房檢查病人維生指數，當時無發現異樣，至3時55分離開；醫護再於下午4時40分進入病房，隨即發現連接至呼吸機的喉管鬆脫，病人失去意識及心跳，醫管立刻接駁喉管並急救。

廣華醫院行政總監鄧錦成說，仍在了解為何病房內的維生指數監測儀與護士站的中央監測儀器失去連接，已通知醫護要加強監察類似的個案，並留意護士站的中央檢測系統與病牀旁的監測儀連接是否穩妥。

醫管局九龍中醫院聯網總監張復熾說，事故已通報醫管局，對於不幸事件感到相當難過，已聯絡病人家屬提供適切支援。