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入境主任涉半山寓所偷拍附近單位住戶　事主：從無想過家中被偷拍 (15:09)

37歲入境事務主任涉嫌在他位於港島半山的住宅內，偷拍附近單位的獨居女子的私密照片，包括事主出浴後的裸照等。被告否認一項窺淫及兩項發布源自窺淫的影像罪，今日（8日）於東區裁判法院受審。事主X供稱，她直至警方通知，才知她在家中書房的舉動被人偷拍，包括她洗澡時因接聽緊急來電，赤裸步入書房的情况。事主對事件表示「不安同好驚」、「冇諗過喺自己屋企入面會被人偷拍」。裁判官裁定被告的3罪有表證成立，案件押至明日續審。 

被告唐嘉麒被控於2021年10月22日，在半山西摩道1號輝煌臺某室，拍攝X的私密部位；他另被控於同日及10月14日，兩度發布X的影像。控辯雙方承認事實指，被告家中被搜出一支望遠鏡。被告案發時是網頁VKontakte的一個帳戶擁有人；是Telegram群組「中西區瘋狂群」中7名組員的一員，該群組的描述是「有特殊愛好，平日唔方便講，就係到啦。」

事主X供稱，她從事企業策劃顧問一職，2021年8月搬入涉案單位。翌年8月，她獲警方通知她被人偷拍，照片中的情景包括她在書房內穿吊帶露肩睡衣、運動背心、裹浴巾及赤裸，共涉7張照片。X對此感到不安及害怕，指沒有想到在自己家中會被人偷拍。

辯方盤問X指，X的單位是中高層，望到維港，書房有一道窗面向鄰座大廈，相距約30米。辯方問及，當X出現在該窗前，有人能夠有意或巧合地觀察到她，加上X赤裸會有被人觀察的風險。X同意會有風險，但否認她因想接聽緊急電話，便會接受被人觀察的風險，「我喺屋企、喺私人地方，冇諗過會被人觀察。」

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