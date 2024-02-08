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兩男涉「私了」陳真案否認控罪　稱盡責阻「瘋狂行徑」 (13:54)

2019年11月無業漢陳真在太古城持刀傷人，他咬甩時任區議員趙家賢耳朵後疑遭群眾「私了」，事後6男被捕。其中兩男均否認暴動及有意圖而傷人兩罪受審，今（8日）在區院結案陳辭。對於控方指任職文員的被告腳踢陳真，辯方稱陳真接連施襲、行徑瘋狂，被告是「一心一意撲滅罪行」；若非被告阻止，令陳撲向的市民逃脫，下一個受襲的會該市民。案件暫定於5月10日裁決。

不認罪的被告高縫（61歲）為律師樓文員，他曾在陳真傷人案擔任控方證人，另一被告為無業鍾志宏（36歲）。

控辯雙方早前呈交書面結案陳辭，控方庭上補充稱，陳真襲擊的行為無疑兇殘，他已被定罪判刑，付上代價。控方指，高縫在衝突其間沒制止陳，並召集廿人到場當「救兵」，令陳成為眾矢之的，以一敵眾。現場多人叫道「打死佢」，高腳踢及壓着陳，與他人懷有共同目的教訓陳。鍾志宏被指用傘打陳，若法庭接納證人辨認出他，鍾亦有參與暴動。

辯方反駁指當時千鈞一髮，高縫想盡公民責任救人，惟趕不及獨力制止陳；他曾呼籲途人及請妻子幫忙，亦沒分黃藍政治立場，批評控方說法不公。辯方指，陳是瘋狂地用刀傷人、咬耳再撲向他人，陳遭拍打後仍死心不息施襲，高為了營救另一市民而腳踢陳數下，片段可見結果令該市民成功逃脫。

辯方續指，高沒參與暴動或意圖傷人，否則「打埋一份」、事後馬上更衣離去，而非與警方交談；形容高在「不幸時間遇上瘋狂人士」才逗留現場。辯方又爭議，若依賴片段認出鍾志宏或會認錯人。

 

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