警方拘103人涉詐騙及洗黑錢案截130萬騙款　揭六旬女被騙3100萬 (13:50)

深水埗警區科技及財富罪案隊督察黃斯淇表示，行動中最大額單一個案為假冒官員騙案，一名61歲在海外從事科研工作女士收到假冒公安電話，將3100萬元轉至傀儡戶口。另一宗酒店套票騙案則牽涉81名事主（23至51歲），事主在社交平台上購買酒店套票後，經轉數快或其他方式轉帳至傀儡帳戶後，未能獲取套票，涉款15萬，據悉騙徒以不同酒店的特價套票作招徠。

警方在1月22日及2月7日展開行動，拘捕79男及24女（15至75歲），報稱學生、清潔工、廚師、美容師等，涉嫌「以欺騙手段獲得財產」及「洗黑錢」，大部分被捕人涉嫌提供傀儡戶口，收取並處理案中贓款。

黃斯淇表示，深水埗警區在2023年下半年至今，就142名牽涉洗黑錢或串謀洗黑錢的被捕人索取法律意見，其中68人取得律政司同意可以起訴或已起訴起訴，當中18人將在區域法院審訊，68人中有4人在裁判法院被定罪，判監8至16個月。

深水埗警區（刑事）署理總督察黃瀚緯重申，市民切勿租借及賣帳戶作洗黑錢用途，洗黑錢罪最高可被判監14年及罰款500萬。警方呼籲，市民可下載防騙試伏app以識別可疑網站及來電，如懷疑受騙，可致電防騙易熱線18222查詢。