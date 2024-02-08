醫管局試行非緊急病人退款　李立業：鼓勵市民決定前先與醫護溝通了解病情 (12:57)

醫管局18間普通科門診診所年初一和初二將於上午提供服務，初三起恢復全日服務，不設夜診；18區中醫診所大部分初一及初二關閉，至初三或初四啟市。

李立業預計，求診和入院壓力會隨農曆新年假期增加，料初三、四是求診高峰期，而今年農曆年氣溫下降，病毒或較活躍，長者跌倒或慢性病病情加劇亦或增加，且私營診所支援減少，預計醫管局整體壓力將增加。

醫管局九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部部門主管李艷珠稱，普通科門診年初一至初四共提供8000個診症名額，由初一起逐漸增加，而以往數據顯示，年初一及初二服務急症室需求較低，普通科門診預約量亦僅八成，至初三至初四服務量才大增。

被問不設夜診服務的原因，李艷珠稱大部分門診病人相對穩定，考慮到籌額和資源分配，認為增加日間服務量更可配合市民需要。

至於急症室退款特別安排，李立業稱第四及第五類病人在獲診症前，可於登記後24小時內申請退款，而非登記後24小時仍未獲醫生診症方可申請。他稱從過去數據可見，長假期間或之後，急症室求診病人與入院病人數目差距較大，反映較多不緊急病人求診，而該些病人輪候時間較長，有較大意欲轉投其他門診求醫，惟難以估計將有多少病人選擇退款。他又指，希望透過新年假期的特別安排了解市民對計劃反應，以及對前線員工的影響。

此外，公院急症室將增加支援人手，包括加強老人科協照顧求診長者，並會加開臨時病牀等，以及加強普通科公私營門診計劃，已參加計劃的病人可取得額外資助服務名額，並可獲資助處方特敏福及撲熱息痛。