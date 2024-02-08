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美斯無出場｜鄧家彪要求Tatler Asia一周內退款　否則入稟追討 (12:21)

球王美斯周日（4日）隨所屬球會國際邁阿密友賽港隊時，稱有傷缺陣，惹來球迷大叫「回水」。工聯會立法會議員鄧家彪今日（8日）促請主辦方Tatler Asia，在一星期內向當日購票入場的近4萬名觀眾退回票款，以及向受影響消費者和球迷致歉，否則他將會代表部分消費者入稟小額錢債審裁處追討損失。他質疑Tatler Asia涉違《商品說明條例》、誤導消費者、損害消費者權益，形容賽事「貨不對辦」。

鄧家彪今早（8日）到小額錢債審裁處門外，隨行的工聯會代表手持「捍衛尊嚴，即時回水」的標語。他批評Tatler Asia宣傳誤導，讓消費者及球迷認為美斯會親自出場，最終卻未能安排，疑違反《商品說明條例》中「作出虛假說明」，又舉例指與Tatler Asia合作的官方票務合作伙伴KLOOK在售票網站中列明「可以欣賞球王美斯（Lionel Messi）出神入化的球技」，並以美斯置於宣傳圖像中的主要位置。

鄧家彪質疑，Tatler Asia與國際邁阿密之間的協議，是否容許美斯無條件和無須交代就可「不出場、不作賽」，強調Tatler Asia有責任向受影響的消費者及廣大球迷交代，並公開與國際邁阿密之間的協議，以保障消費者權益和知情權。他又斥Tatler Asia早前在記者會不回答記者提問的做法「令人咋舌」。

鄧家彪同時指Tatler Asia與美斯陳述不一致，指Tatler Asia曾稱在賽事上半場結束後，接到國際邁阿密管理層通知指美斯因傷無法出賽，但美斯其後在日本表示「沒有受傷，惟個人感到不適」，認為美斯說法不符「受傷」的豁免出場條款。

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