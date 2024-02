【持續更新】黎智英案｜《蘋果》反修例示威特刊賣斷市　陳沛敏：張劍虹決定加印並親寫「大三罷」毛筆字 (13:02)

【12:47】 休庭。

【12:34】控方續圍繞黎智英2019年10月訪美之行提問,陳沛敏確認當時《蘋果》有報道黎的行程,陳亦確認在2019年10月28日的報道,配圖顯示黎與時任美國眾議員議長佩洛西和民主黨創黨主席李柱銘合照。

【12:28】控方續展示黎智英與陳沛敏在2019年10月24日的信息來往。

黎智英:「沛敏,因我今期沒時間寫稿,你是否可以用訪問形式,問我十條左右香港現時情况和這次華盛頓游說之旅問題,我解答作為專欄文章?」

陳沛敏:「黎生,已交Ophe,她會傳給你。謝謝」

控方呈上最終在黎智英的專欄〈成敗樂一笑〉發布的文章〈美國人想對我們說的話〉,以問答形式訪問黎訪美的感想。陳沛敏在庭上確認,文章大致上顯示她當時與同事商討後得出的問題。

控方問陳為何問黎「示威暴力升級,美國政界對香港抗爭看法有轉變嗎?」陳解釋因當時部分美國議員關注示威暴力升級。

至於為何問「《香港人權與民主法案》通過後是否真的可以制裁黑警、葉劉、何君堯?」陳解釋當時美國醞釀制訂《香港人權與民主法案》,不少示威者認為問題所述的人物應負上責任及受到制裁,故提出此問題。

【12:10】控方呈上《自由之夏》的英文版,其中一版題為「Destiny on the side of people」,印上世界各地的反修例示威照片,其中一版全頁顯示在美國紐約的示威。陳沛敏確認上述頁面屬英文版獨有,中文版沒有相關頁面。

控方續呈上一張電話截圖,顯示《蘋果》手機應用程式推播通知題為「推到國際!《自由之夏》 出中英對照eBook登記免費睇」。陳沛敏解釋當時電子版同事將《自由之夏》製作成電子版,登記帳戶的讀者可以在翻閱電子版。

【11:25】控方續展示特刊內容,示威圖片另一頁顯示2019年7月14日新城市廣場的現場,控方指當日警方受嚴重傷害,其中一名警員被咬斷手指。陳稱,特刊印製了一名紅衣女子拿著購物袋穿過示威者和警方,她覺得屬一張頗出色的新聞圖片,不是「大路」地拍攝示威者和警方爭執。她記得相片不是《蘋果》記者所拍,因太欣賞相片,遂向同事提及「呢張相影得好好」。

至於英文版內容,陳指她沒有參與翻譯事宜,應是外聘人員幫忙,由執行總編輯林文宗監督。另一版以「全港大三罷」為主題的圖片,相中市民手持「反送中」黃底黑字直幡,陳記得張劍虹應黎要求寫毛筆字,「好似就係呢啲」。

【11:16】 控方向陳沛敏展示《蘋果日報》出版的《2019年自由之夏》特刊,中文版於2019年9月20日出版,同月27日再翻印,英文版則於10月9日出版,英文版特刊封面寫有「扣除成本後會捐款予612人道支援基金」的字眼。陳沛敏稱《蘋果》首次推出特刊後有很多市民購買,甚至「賣斷市」,有讀者要求加印,加印決定獲社長張劍虹同意,但她不記得高層是否有尋求黎智英首肯。

控方指中文版特刊其中一頁關於「血債票償1124」,英文版則有「punish killers with voters」字眼;庭上可見,另一版一張圖片顯示了多名穿黑衣、戴上防護裝備的示威者。陳稱「1124」是指當年區議會選舉投票日。至於示威者畫像則源於網上,稱當時可謂「瘋傳」,《蘋果》獲版權持有人同意後,將其印製成跨版圖像。陳補充,《蘋果》有時亦會從外電獲得圖片。

【11:10】開庭。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜