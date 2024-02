《環時》：不能排除美斯缺陣有政治動機欲令香港難堪　葉劉：不應再准美斯訪港 (09:33)

社評又指,香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽,但像美斯和國際邁阿密的情况「極其罕見」,而且美斯和球會的解釋無法服眾,還稱希望「有機會回來」,讓原本感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。社評指出,美斯在港全場坐在替補席,既沒有與現場觀眾互動,也未應要求在場內親自向球迷說明原因,與在日本時的情况出現巨大落差,故特區政府與球迷的失望完全合乎情理,「此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇」,指美斯所屬的阿根廷國家隊預定今年3月訪華參加友誼賽,認為美斯應在此之前向外界有合理交代,「不能就這樣拍拍屁股走了,把球迷和輿論晾在一邊。」

《環時》批評,有西方媒體藉機抹黑香港,指事件影響香港的國際形象和聲譽,「簡直是胡說八道。」認為香港特區政府和市民以極大誠意和克制處理風波,形容「場子搭好了,來的客人表現不好,對於東道主來說頂多有點掃興。要丟人那也只能是丟梅西、邁阿密國際隊及Tatler的人。」

行會召集人葉劉淑儀亦於社交平台X上評論事件,認為事件屬對香港「刻意及有計算的怠慢」,指香港人討厭美斯、國際邁阿密和「幕後黑手」,又認為美斯的謊言「偽善和噁心」,本港應永久禁止美斯入境。

Hong Kong people hate Messi, Inter-Miami, and the black hand behind them, for the deliberate and calculated snub to Hong Kong.https://t.co/jMALNyGASt