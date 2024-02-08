《環時》：不能排除美斯缺陣有政治動機欲令香港難堪　葉劉：不應再准美斯訪港 (09:33)

球王美斯訪港期間因傷缺陣，數天後於東京友賽復出，引起特區政府質疑。內地《環球時報》發表社評，指外界已有人質疑美斯和國際邁阿密「搞區別對待」，而美斯在日本比賽時「生龍活虎」，讓外界對球會和美斯誠信的質疑進一步加強，認為比賽的情况放大了有關疑惑，認為不能排除其做法有政治動機，有外部勢力藉故令打算推動盛事經濟的香港難堪。
社評又指，香港不是第一次組織大型國際足球友誼賽，但像美斯和國際邁阿密的情况「極其罕見」，而且美斯和球會的解釋無法服眾，還稱希望「有機會回來」，讓原本感覺受騙的球迷覺得沒有受到尊重。社評指出，美斯在港全場坐在替補席，既沒有與現場觀眾互動，也未應要求在場內親自向球迷說明原因，與在日本時的情况出現巨大落差，故特區政府與球迷的失望完全合乎情理，「此事的影響已經遠遠超出了體育的範疇」，指美斯所屬的阿根廷國家隊預定今年3月訪華參加友誼賽，認為美斯應在此之前向外界有合理交代，「不能就這樣拍拍屁股走了，把球迷和輿論晾在一邊。」
《環時》批評，有西方媒體藉機抹黑香港，指事件影響香港的國際形象和聲譽，「簡直是胡說八道。」認為香港特區政府和市民以極大誠意和克制處理風波，形容「場子搭好了，來的客人表現不好，對於東道主來說頂多有點掃興。要丟人那也只能是丟梅西、邁阿密國際隊及Tatler的人。」
行會召集人葉劉淑儀亦於社交平台X上評論事件，認為事件屬對香港「刻意及有計算的怠慢」，指香港人討厭美斯、國際邁阿密和「幕後黑手」，又認為美斯的謊言「偽善和噁心」，本港應永久禁止美斯入境。
Hong Kong people hate Messi, Inter-Miami, and the black hand behind them, for the deliberate and calculated snub to Hong Kong.https://t.co/jMALNyGASt— Regina Ip Lau Suk Yee (@ReginaIplau) February 7, 2024