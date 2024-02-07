涉迷你倉藏爆炸品及攻擊性武器　小號手認罪還押 (18:15)

被告文曦（現33歲，報稱音樂家）認罪及同意案情後，法官索閱在倉庫拍攝的相片，逐一問控方相中物品，控方確認搜出濾罐，但與案無關。法官聞言稱不同意，指大量裝備關乎犯案目的，「唔問攞相咩都唔知啦，判完你哋唔滿意就上去覆核，但其實你哋根本無話畀我聽」。對於控方在相片用便利貼遮蓋不屬攻擊性武器的物品，法官追問「點解唔畀我睇呢？你以為我分唔清咩有告？」

法官質疑，控方在案情未有提及搜到的釘等物，而以她審理同類案件的經驗應一併考慮，稱絕對會加強殺傷力，惟她不是專家、自言「chemistry好渣」，遂要求進一步索取專家報告，較為公平，甚至對被告有利。辯方表示，若目前補充案情沒提及的釘，加重被告罪責，做法並不適合。於是法官說毋須由專家告知，她見到該些釘。

案情指，警方於2022年9月2日在街上截查被告，他承認租用附近迷你倉存放烈酒，警方在倉內數個樂器盒發現硝酸鉀等化學物和低爆炸性炸藥，另搜出火箭、彈叉連43顆鋼珠、兩把斧、3把刀、兩條木棍、兩支伸縮棍及一支金屬棍；上述物品可製成土製計時炸彈。