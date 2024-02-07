深圳灣及落馬洲口岸將設臨時等候區分流　警方：有信化可消化交通負荷 (17:57)

去年除夕煙花匯演後落馬洲口岸（皇崗）嚴重堵塞，警方表示，累積經驗後已改善交通安排，絕對有信心可消化交通負荷，亦有足夠能力及信心應付人流。警方又表示，預計大量訪港旅客會於新年慶祝活動後即日經陸路關口返回內地，建議旅客盡量使用公共交通工具，旅客亦可留港過夜。

年三十至年初四期間，深圳灣口岸將分兩階段實施特別交通安排，首階段車輛將沿用現行路線進入管制站；當出現嚴重擠塞並預期持續有大量車輛駛至，警方會適時啟動第二階段，即跨境私家車及跨境出租車須使用貨車通道，進入由貨車輪候區臨時改變而成的等候區排隊，再按警務人員指示前往清關。落馬洲口岸特別交通安排則分三階段，首階段是沿用現行路線；次階段所有跨境巴士、專線小巴及的士須改用貨車通道，進入等候區；若仍未能改善擠塞，則會啟動第三階段，跨境私家車須到臨時等候區等候。

另外，為配合深圳灣口岸24小時通關，新大嶼山巴士會臨時增設NB2號線往來深圳灣口岸與元朗和天水圍站；城巴增設NB3號線往來深圳灣口岸及屯門。主要跨境巴士服務營辦商亦將加開行經深圳灣口岸的通宵跨境巴士服務，並按客量需求調整服務水平。

羅湖口岸將於年三十及年初二延長運作兩小時，其中東鐵線金鐘站往羅湖的尾班車會延至午夜12點56分開出；羅湖往金鐘站的尾班車則延至凌晨2點30分開出。運輸署提醒，年初二晚東鐵線往返落馬洲站不設延長服務，其他本地鐵路線亦會按正常時間開出尾班車，市民及旅客應盡早規劃接駁行程。

高鐵站外將設臨時跨境巴士站

煙花匯演當晚，警方將分階段封路，其中於港島區，中區將由下午5時半起分3階段封路，首階段涉海濱及中環碼頭一帶；灣仔區則由下午3時正開始封閉金紫荊廣場，並由下午5時半起封閉灣仔北一帶，中環灣仔繞道3條支路會同時封閉；東區的封路安排同樣由下午5時30分開始，而東區走廊則由晚上7點55分開始封閉部分路段。九龍區方面，會分4階段封路，尖沙咀市中心一帶會由下午5時起率先封閉。

警方表示，經警方、運輸署及業界商討，今次特別於西九高鐵站J1及J2出口外設立臨時跨境巴士站，由下午3時起提供前往深圳灣的跨境巴士服務，當晚8時起提供前往皇崗的服務。西九龍總區交通執行及管制組警司劉達輝表示，去年除夕晚當局亦於九龍站外設巴士站，當時觀察到有足夠空間容納巴士及候車人士，故決定增設臨時跨境巴士站。