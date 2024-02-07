海關破獲兩宗販毒案　拘3男女檢獲逾1100萬元毒品 (17:52)

港口及海域科透過風險評估及資料分析，鎖定一個來自泰國海運併裝貨櫃，報稱載有13批不同種類貨物，其中一批為竉物食品，根據資料顯示，寄貨人與收貨人業務性質與貨物不相符，由於來自高風險地區，海關遂扣留調查，上月初（1月3日）關員在葵涌海關大樓檢驗，在貨櫃中間位置發現共有90包竉物食物，經X光檢查發現貨物中間藏有可疑物品，打開發現有真空包裝草本植物，經快速測試樣本對大麻呈陽性反應，最終檢獲40公斤大麻花，約值850萬元。港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察岑偉平指，販毒分子將真空包裝的大麻花混入竉物食品內，再重新包裝，企圖掩飾濃烈氣味，逃避偵查。

案件其後交由海關毒品調查科接手，根據資枓貨物由泰國運到屯門一工廈單位，但經調查地址不實，並從物流公司職員得知，貨物將會運往元朗一貨櫃場儲存，約3星期後，一名55歲報稱司機的男子到貨櫃場提貨，關員隨即將他拘捕，其後得知貨物會運送到元朗另一貨櫃場。海關毒品調查科調查主任關雋賢表示，案中顯示不法分子利用不同物流公司，及多重物流倉儲存，企圖增加海關偵查難度。

另外，海關毒品調查科昨日（6日）在荃灣寶豐路緝毒，於晚上截查一名28歲女子，在她手持的紙袋發現約50克霹靂可卡因，隨即拘捕該名女子，並押解到附近村屋單位搜查，再檢獲3公斤可卡因，約150克霹靂可卡因及200克氯胺酮，及一批毒品包裝工具，並在單位內拘捕一名31歲男子，海關相信利用單位作為毒品儲存，包裝及分銷，檢獲的毒品市值約340萬元，估計供應新界區。海關調查主任姚文顥指，販毒集團刻意利用偏遠村屋單位進行販毒活動，並以玩具盒包裝掩飾。

被捕兩名男女無業，報稱為兄妹關係。已被控一項販運危險藥物罪名，該名28歲女子被加控一項販運危險藥物罪名，將於明日（8日）在西九龍裁判法院提堂。