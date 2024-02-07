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去年整體空氣質素屬回歸以來第二佳 (18:03)

環保署今日召開簡報會概述2023年香港空氣質素情況，形容去年空氣質素處於「一個比較好的時刻」，屬回歸以來「第二佳」，僅次於2022年。

環境保護署助理署長（空氣質素管理）蕭智慧今日（7日）表示，本港空氣質素近年持續改善，2023年整體空氣質素大致達標，一般空氣中的可吸入懸浮粒子（PM10）、微細懸浮粒子（PM2.5）、二氧化氮及二氧化硫的年均濃度自2011年以來分別減少40%至69%；本港低能見度的時數亦從2004年的高峰水平大幅減少了81%；而大氣中及路邊的主要空氣污染物年均低於2021年，較疫情前的2019年減少約20%。

蕭智慧形容2023年處於「一個比較好的時刻」，是回歸以來「第二佳」，僅次於2022年，並解釋隨着疫後社交復常，個別空氣污染濃度有輕微波動也屬正常，變化幅度為每立方米1至2微克。他相信本港空氣質素將持續改善，將會加大力度改善空氣質素，並指環保署今年年初已完成檢討新一輪空氣質素指標，將會收緊5個現行空氣質素指標及加入3個世衛新增的相關指標，更新指標後共有15項指標，其中7項為世衛最嚴格的水平。

環團「健康空氣行動」於今年年初表示，遠離市區的塔門監測站，錄得的臭氧濃度最高，質疑臭氧污染是區域問題，惟去年南區錄得的臭氧濃度超過塔門，顯示市區臭氧污染加劇。蕭智慧澄清，香港的臭氧問題不是變得嚴重，而是市區路邊排放量減少，導致較少氮氧化物的排放源可消耗臭氧，並強調路邊、一般及塔門監測站在過去10年來的年均臭氧濃度，一直維持每立方米80微克以下。他指，關鍵在於改善「背景水平」，只關注本地空氣質素不足以改善問題，因此粵港澳三地必須合作一起改善「背景水平」，減低臭氧濃度。

本港2023年的年均臭氧濃度為每立方米58微克，塔門監測站錄得的臭氧濃度為本港最高，即每立方米73微克，市區如旺角只錄得每立方米38微克。蕭智慧表示，越少污染地區的臭氧濃度反而愈高，屬正常現象。他解釋，空氣中的氮氧化物和揮發性有機化合物混合，經陽光照射，在特定情况會形成臭氧，構成「背景水平」，而氮氧化物的化合物也會消耗臭氧，因市區的汽車排放量高，有大量氮氧化物的排放源，可消耗臭氧，減低臭氧濃度。

至於2023年的二氧化氮年平均數字，路邊監測站所錄得的水平較一般監測站高出50至100%，當中有6個地方的二氧化氮水平，超出香港標準每立方米40微克，分別是中環、銅鑼灣、觀塘、深水埗、旺角、葵涌。中環、銅鑼灣、旺角受路面汽車排放量影響；觀塘、深水埗和葵涌則受船隻排放量影響。二氧化氮水平最低是塔門，為每立方米8微克，也是本港唯一一個地區監測站達到世衛最終目標。

蕭智慧透露，未來會收緊22種受規管建築漆料的揮發性有機化合物含量限值；擴大揮發性有機化合物管制至7類清潔品；收緊本地供應船用輕質柴油及工業柴油的含硫量上限由0.056%至0.001%，減幅約8成；限制氫氟碳化物的生產及進出口，限制市場高全球升温潛能值的產品及設備的供應。

相關字詞﹕編輯推介 環境保護署 蕭智慧

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