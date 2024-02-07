美斯赴日友賽60分鐘上陣 盤扭射俱齊　國際邁阿密開腔回應在港缺陣　稱賽前已無熱身因軍醫判斷「風險大」 (19:49)

阿根廷球王美斯日前隨美職球會國際邁阿密訪港但無上陣，引起球迷不滿。國際邁阿密今日回覆本報查詢，稱球隊當日選擇在比賽時才作決定，以爭取最多時間讓美斯及蘇亞雷斯有機會上陣，指球隊目標始終是讓二人出賽，故賽前將二人列入比賽名單，並提交予主辦方。而美斯當日賽前未有熱身，原因在於他當時仍在更衣室接受評估，球隊的醫療人員認為他上陣風險太大。球隊強調，到最後一刻才根據醫療團隊建議，決定不讓二人上陣。

國際邁阿密傍晚將在東京與日職球會神戶勝利船友賽，美斯先列後備，在港未有上陣的蘇亞雷斯則偕同另外兩名前巴塞球員佐迪艾巴及布斯基斯正選上陣。

根據主辦方Tatler Asia前日（5日）的聲明，國際邁阿密管理層在上半場結束後，向主辦方表示美斯因傷無法出賽。政府早前則指，開場前主辦方仍然確認美斯會在下半場出場，主辦方下半場通知政府美斯因傷缺陣，並在完場前大約10分鐘，主辦方再次確定美斯不能出場。

國際邁阿密表示，理解球迷及Tatler Asia對美斯和蘇亞雷斯兩位球星缺陣感到沮喪，球會亦對此感到遺憾，強調要球員健康屬首要，又感謝Tatler Asia的貢獻，認為事件中無人犯錯，又稱若球迷歡迎的話，國際邁阿密渴望在未來重返香港。

美斯的微博戶口傍晚約6時發文，稱因腹股溝有傷、傷處發腫並有痛楚，故未能於香港出場，感到很遺憾，期望有天可以再到香港，為球迷傾力比賽。