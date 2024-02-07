美斯赴日友賽先列後備　國際邁阿密開腔回應美斯在港缺陣　稱賽前已無熱身因軍醫判斷「風險大」 (17:30)

國際邁阿密傍晚將在東京與日職球會神戶勝利船友賽，美斯先列後備，在港未有上陣的蘇亞雷斯則偕同另外兩名前巴塞球員佐迪艾巴及布斯基斯正選上陣。

根據主辦方Tatler Asia前日（5日）的聲明，國際邁阿密管理層在上半場結束後，向主辦方表示美斯因傷無法出賽。政府早前則指，開場前主辦方仍然確認美斯會在下半場出場，主辦方下半場通知政府美斯因傷缺陣，並在完場前大約10分鐘，主辦方再次確定美斯不能出場。

國際邁阿密表示，理解球迷及Tatler Asia對美斯和蘇亞雷斯兩位球星缺陣感到沮喪，球會亦對此感到遺憾，強調要球員健康屬首要，又感謝Tatler Asia的貢獻，認為事件中無人犯錯，又稱若球迷歡迎的話，國際邁阿密渴望在未來重返香港。