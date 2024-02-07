恒大推「服務學習」助認識社會真象　5年逾2000學生參與 (14:56)

王美琪以社會學為例，其一課題是「種族與族群」，學生「服務學習」的服務對象包括青衣商會小學，該校非華語生比率較高。王希望「服務學習」活動增加恒大生的同理心，理解社會不同階層的生活狀態，「我們會問小朋友，為何來港咁耐冇搭過（港鐵），原來他們周末很少外出，生活圍繞在家和學校，很少社會經驗」。她稱恒大生在活動中有所「發現」，冀他們完成課程後，對日後發展有幫助。

恒大教與學發展中心副主任（服務學習）陳志明說，部分「服務學習」活動中，學生表現計入課程分數，「老師評核要看到學生將課堂所學，能應用和實踐在服務中」。他稱與恒大「服務學習」計劃合作的機構亦包括一些地區長者中心、青少年中心、由殘障人士服務的食肆。

「服務學習」參加者、恒大亞洲研究（榮譽）社會科學學士課程二年級生楊樂晴說，她曾走入小學服務非華語生，考問他們社區知識，「例如問香港有15區還是18區」，部分學生對香港熟悉，令她感驚訝。她又說疫情下少有機會親身服務社區，藉「服務學習」體驗到施比受更有福。

來自同一課程的吳鎧潼說，計劃讓修讀社會科學的學生「親身知道社會現狀，將來讀書讀落去、出來工作後，才知如何幫助社區」。