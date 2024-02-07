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39歲男認與女友爭執後於白田邨縱火　還押候判 (15:27)

石硤尾白田邨於2021年9月發生縱火案。39歲無業男子和女友爭執期間，涉以煙頭點燃衣服，揚言「信唔信我燒咗成個白田邨」。不久火勢波及鄰近單位，一名住客疑為躲避濃煙攀出窗外，失足墮樓不治。涉事男子今（7日）於高等法院承認誤殺罪和「有意圖而縱火」共兩罪，須還押至本月26日判刑。案情指，被告事後承認曾經揚言燒掉白田邨，但稱自己可能飲醉，才會表現瘋狂。

辯方求情指，被告陳光耀（39歲）對愚蠢行為感後悔。惟法官陳慶偉表示，不接納被告因飲酒不自覺自己的作為。案情指，被告案發時和鄭姓女友交往，女友居於白田邨13座一個單位；事主李擴（終年34歲）和父母、胞弟同住，是被告女友同一層的鄰居。

事發於2021年9月10日凌晨，事主一家四口在單位睡覺。事主母親聞到走廊傳出燒焦塑膠的氣味，事主稱可能有人吸毒所致，母親遂沒有理會。不久事主大叫「火燭，起身啊」，母親發現寓所傳入黑煙，立即關上門窗，事主叫家人去露台躲避，各人用濕毛巾掩著口鼻。其後事主大叫無法呼吸，嘗試將一隻腳伸出窗外，家人將事主拉回屋內不果。其後事主失足向後踢，導致母親和胞弟倒地昏迷，父親聽到事主墮樓發出巨響。

事主送院後證實死亡，事件亦導致11名住客吸入濃煙不適送院，包括事主母親因一氧化碳中毒，曾送往深切治療部。根據鄰居的供辭，被告當時和女友爭執，揚言「燒咗成個白田邨」。

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