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李家超訪林村拋寶碟添香油　出席長者盤菜宴 (14:01)

大埔林村由今日起至年初四（2月7日至13日），舉辦「林村許願夜市」，當中包括「夜光寶碟」活動。特首李家超偕同民政及青年事務局長麥美娟到訪現場，並出席長者盤菜宴。18區關愛隊今日起一連三日亦將在各區舉行「歲晚關愛家訪」，送贈福袋予探訪對象，包括基層市民和少數族裔。

對於律政司副司長和保安局長過去兩日向關愛隊解說23條立法。麥美娟指形容兩名官員為他們「導讀」，相信有助掌握23條立法，解答到關愛隊的意見及其所收集到的市民意見。麥美娟認為市民普遍支持23條立法，引述有市民指有國安法後也需要23條立法，稱維護國家安全要「做足全套」，亦有人提及要愈早立法愈好。被問到關愛隊有否收到市民關於國際邁阿密訪港友賽的投訴。麥美娟指，如有市民想做追討，區議員可助為轉介予有關部門，為市民討回公道。

李家超今早隨大埔關愛隊到林村康樂中心出席長者盆菜宴。他與長者共享盆菜，並在現場致辭時祝福長者「龍騰高飛」及「身體健康」，宴後向長者送上關愛隊的禮包。李家超其後到訪林村許願樹巡視攤檔和拋寶碟，他與寶碟攤販交談，稱「而家我哋社會就係由團結變到更團結，大家一齊拼經濟、拼發展，發展經濟、改善民生，大家生活得更好，打工嘅話，糧就出多啲。」他在寶碟寫上「香港龍騰新程，市民身體健康」的祝願，之後拋寶碟。李家超又拿出100元紙幣「添香油」，並與在場的小朋友談天和合照。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 林村 麥美娟

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