李家超訪林村拋寶碟添香油　出席長者盤菜宴 (14:01)

對於律政司副司長和保安局長過去兩日向關愛隊解說23條立法。麥美娟指形容兩名官員為他們「導讀」，相信有助掌握23條立法，解答到關愛隊的意見及其所收集到的市民意見。麥美娟認為市民普遍支持23條立法，引述有市民指有國安法後也需要23條立法，稱維護國家安全要「做足全套」，亦有人提及要愈早立法愈好。被問到關愛隊有否收到市民關於國際邁阿密訪港友賽的投訴。麥美娟指，如有市民想做追討，區議員可助為轉介予有關部門，為市民討回公道。

李家超今早隨大埔關愛隊到林村康樂中心出席長者盆菜宴。他與長者共享盆菜，並在現場致辭時祝福長者「龍騰高飛」及「身體健康」，宴後向長者送上關愛隊的禮包。李家超其後到訪林村許願樹巡視攤檔和拋寶碟，他與寶碟攤販交談，稱「而家我哋社會就係由團結變到更團結，大家一齊拼經濟、拼發展，發展經濟、改善民生，大家生活得更好，打工嘅話，糧就出多啲。」他在寶碟寫上「香港龍騰新程，市民身體健康」的祝願，之後拋寶碟。李家超又拿出100元紙幣「添香油」，並與在場的小朋友談天和合照。