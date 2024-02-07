保安員發文煽殺鄧炳強　判囚5個月 (13:29)

被告為周健國（現53歲）。李官引述辯方求情指，被告沒有案底、善良正直，形容他發布留言「近乎異想天開」，沒引致警隊或警總受襲，本案情節低。早前法庭索取報告顯示，被告受社運氛圍和社交媒體影響而犯案，他願意承擔法律後果，適合判社會服務令。

李官考慮判刑提到，煽惑包圍新屋嶺扣留中心的潘榕偉案，潘發帖指稱有黑警強姦女示威者，以15個月為量刑基準。基於案例和量刑因素，李官指出本案被告不算名人，獲不足2人回應其信息，有網民於事後說被告或違反國安法；被告留言36小時內被刪除，沒再激化網民。

李官認為，被告經審訊定罪後表達悔意是後知後覺，難以成為減刑理由；他患上適應障礙症屬輕微，他曾還押14天不足以反映罪責。就本案較潘榕偉案輕微，留言很快移除，李官遂以6個月監禁為量刑起點；考慮到被告在調查期間合作，過往奉公守法，重犯機會不高，酌情減刑一個月。