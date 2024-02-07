明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

保安員發文煽殺鄧炳強　判囚5個月 (13:29)

立法會前議員林卓廷2020年在facebook發帖文，指「今晚又爆大鑊！告黎智英CLS!!!」，五旬保安員留言稱「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫（斬）殺鄧炳強和幾個警察高層，佢地就不會有咁高氣燄了。」保安員受審後被裁定煽惑他人有意圖而傷人罪成，今（7日）在區院判囚5個月。法官李慶年表示，林卓廷的帖文只提及黎智英被捕，而被告留言是煽動暴力，強調鼓吹暴力事件「一點都不能多」。

被告為周健國（現53歲）。李官引述辯方求情指，被告沒有案底、善良正直，形容他發布留言「近乎異想天開」，沒引致警隊或警總受襲，本案情節低。早前法庭索取報告顯示，被告受社運氛圍和社交媒體影響而犯案，他願意承擔法律後果，適合判社會服務令。

李官考慮判刑提到，煽惑包圍新屋嶺扣留中心的潘榕偉案，潘發帖指稱有黑警強姦女示威者，以15個月為量刑基準。基於案例和量刑因素，李官指出本案被告不算名人，獲不足2人回應其信息，有網民於事後說被告或違反國安法；被告留言36小時內被刪除，沒再激化網民。

李官認為，被告經審訊定罪後表達悔意是後知後覺，難以成為減刑理由；他患上適應障礙症屬輕微，他曾還押14天不足以反映罪責。就本案較潘榕偉案輕微，留言很快移除，李官遂以6個月監禁為量刑起點；考慮到被告在調查期間合作，過往奉公守法，重犯機會不高，酌情減刑一個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞