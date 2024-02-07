涉中環酒店命案　涉案高球教練認藏毒販毒囚3個月 (12:48)

是次判刑的首被告SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）早前與次被告廖偉業（44歲，售貨員）同承認一項在酒店藏毒罪，首被告亦承認一項販毒罪；廖另承認在他的住所藏毒罪，昨日被判囚8個月。

辯方求情時，冀法庭考慮判處非監禁式刑罰，但遭裁判官拒絕，指販毒罪行嚴重。官判刑指，兩被告沒有預料死者會去世，戒毒所報告顯示首被告無毒癮，考慮案中罪行嚴重、首被告認罪等因素，就他的藏毒罪與販毒罪，分別判囚兩個月及3個月，兩罪刑期同期執行。

案情指出，2022年7月30日凌晨，兩被告離開中環木的地酒店，首被告通知經理稱事主陳德明（終年40歲）在房內感到不適，並與經理前往房間，發現事主下半身赤裸倒卧在浴室，雙腳被牀單纏住。事件報警處理，事主被證實不治，其後體內驗出涉案dipentylone等藥物，死因是服用多種藥物所致。

首被告警誡下稱，知悉次被告與事主為朋友，事主當時帶同冰毒與被告服食，次被告則帶迷姦水到酒店。兩被告將事主搬入設暖氣的浴室，事主當時沒反應。另外，警方於上門拘捕廖的時候，在其住所找到冰毒。