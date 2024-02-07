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48歲男子急需心臟移植　主診醫生：未來兩至三周屬換心黃金時間 (12:19)

48歲男子郭浩榮去年底因氣促及胸痛求醫，入院後確診「缺血性心肌病」，曾反覆出現心臟衰竭，急需心臟移植。主診醫生稱，郭浩榮的心臟處於極不穩定狀態、極度依賴體外輔助裝置支援，亦可能隨時出現致命的併發症，形容接下來兩至三周屬換心的黃金時間。其妻郭太稱，丈夫是家庭經濟支柱，一家人感情很好，形容他是「好好先生」，其13歲女兒自郭病倒後變得沉默，亦很害怕失去爸爸，期望可獲有心人捐贈心臟，獲得重生的機會。

郭浩榮去年12月初因氣促及胸痛到屯門醫院急症室求診，入院後確診缺血性心肌病和心肌肥大，約一周後出現心室性心搏過速，須接駁人工心肺機，至月中轉送瑪麗醫院心胸外科深切治療部跟進，先後於12月18日及24日植入左心室及右心室輔助裝置代替心室功能，直至月底無改善，須進行消融術恢復正常心率。

郭於上月初右心室情况好轉，獲安排移除右心室輔助裝置，惟未夠一周心室性心搏過速持續，須進行第二次消融術，至月底仍情况反覆，右心室出現衰竭並於1月28日重新接駁輔助裝置。他於本月1日因心室性心搏過速加劇，植入心臟起搏器作為等候移植的過渡治療，醫生評估其心臟功能只剩20%，屬於同血型及體型病人中的移植輪候名單位列第一。

郭太表示，丈夫從事機械維修，身體以往一直良好，從無大病，一周工作6日以支撐家庭經濟，形容他工作認真、對家人十分照顧，生活中大小事都願意幫手。兩人育有一名13歲的女兒，郭太說，女兒與爸爸感情很好，自郭入院後每日關心其情况，見到他插喉感到傷心，更變得寡言，很害怕失去爸爸。郭太每日由屯門乘車到瑪麗醫院探望丈夫，兩人均十分珍惜相處時間，期望可獲有心人捐贈心臟，藉愛的延續獲得重生的機會。

醫生：冀先按現行機制在港尋合適器官

瑪麗醫院心胸外科顧問醫生李岸政說，目前郭以多個體外機器維持生命，很容易出現心塊積聚、發炎等的併發症，令病情急轉直下，換心的黃金時間是兩至三周內。葛量洪醫院心臟內科顧問醫生黃加霖指，如果可於短時間內獲得合適的捐贈，有信心郭浩榮有復原機會，亦很大可能回復正常生活。

目前本港約有76人正輪候心臟移植，去年共進行8宗心臟移植手術。被問到會否向內地尋求合適的器官，黃加霖稱，以往5至10年本港不時有需要心臟移植的病人，大部分最終獲配對合適的器官，期望可先按現行機制，在港尋找合適捐贈者，但如果在其他地方有合適的器官，醫管局都會嘗試協調。

相關字詞﹕編輯推介 心臟移植 醫管局 器官捐贈

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