黎智英案｜陳沛敏：黎智英指示以報道促市民諒解衝擊立會　續支持反修例運動 (16:59)

【16:16】控方展示《蘋果》11月15日的文章〈屠龍隊邊緣呼籲 全民勇武/三罷〉，陳沛敏指該報道為人物訪問，「屠龍小隊」是比較激進的團體。至於以「請投票 止警暴」為主題的廣告，她指黎智英曾叫她和林文宗找新聞圖片，幫政治人物製作區議會選舉的廣告。

【16:01】控方續指，Mark Simon在2019年9月10日問《蘋果》有否派員到華盛頓採訪黃之鋒和何韻詩會見美國官員的新聞（Guys, Have we sent anybody in Dc to cover the Joshua Wong and Denis Ho trip?）。陳回覆有，她記得黃何二人最終有訪美。

至10月，黎向陳發信息稱「我今期沒時間寫稿，你是否可以用訪問形式，問我十條左右香港現時情况和華盛頓游說之旅問題，我解答為專欄文章？」陳回覆「我度度」，其後再稱已轉交同事處理。控方其後展示《蘋果》就華盛頓之行的報道，包括〈參議員關注示威暴力升級 黎智英冀美多發聲令青年面對警暴不孤單〉。

陳其後沒有跟黎談及訪美事宜，「對於我嚟講，佢去美國做呢樣嘢，同佢一向個立場都係相符嘅，所以我又冇乜好奇怪，覺得好意外嘅問題要問佢。」她補充當時社會亦要求撤回條例、對警暴有指控等，認為黎的立場是希望爭取外國向香港政府施壓以落實訴求。

【15:46】陳沛敏解釋Mark Simon之所以會提及關於頭盔的事宜，稱因當時示威十分頻密，尤其若現場「兵荒馬亂」，記者需要頭盔、面罩、螢光衣等用品，有關裝備往往供不應求，「我純粹係一個禮貌咁樣話多謝，其實我都冇認真對待佢提出協助呢個」。

陳沛敏指，Mark Simon是黎智英私人助理，幫黎打理傳媒以外的生意，不記得甚麼時候注意到對方，但「因為有個外國人喺公司出現，大家都會八卦下呢個人邊個嚟㗎」。在她升任《蘋果》副總編輯後開始留意Simon，但二人之間不會詳談，亦不知他何時開始主力在台灣工作，「即係可能見到咪面，hello咁樣算唔算？」

【15:34】控方展示《蘋果》一則廣告，內文寫上「明日台灣民主，失守還是堅守？」，並載有3名政治人物的頭像，包括台灣總統蔡英文，廣告下方有「升級壹會員 港台命運共同睇 8月20日起一個價錢睇埋台灣《蘋果》」的配字。

陳指廣告並非由編採部設計，「共同睇」中的「睇」與「體」同音，希望宣傳支付同樣的金錢可同時看到《台蘋》的新聞，「係咪立場上覺得香港同台灣嗰個所謂命運都有相連嘅關係啦？咁我諗呢個係黎生嘅立場囉」。陳續指，她不記得黎在甚麼場合提及其立場，估計可能是開會時觸及，因黎在台灣都有業務，「佢（黎）講一啲可能時局嘅時候，都會就着台灣嗰邊嘅情况，講下佢嘅意見咁樣」。

控方其後展示陳與Mark Simon的通信紀錄，Simon在8月26日稱他正身處美國，有方法可輕易取得頭盔、面罩和其他保護裝備並寄送到香港（I have access to quality helmets, protective clothing that I can buy at good prices and ship with ease），陳回覆「好的。謝謝。」（Sure. Thanks）

【14:47】黎智英8月1日向陳沛敏發信息，問「沛敏，明天有空來我家吃飯嗎？」陳稱信息是關於翌日在黎家中舉行的晚餐聚會，記憶中是自2019年4月以來再次到黎宅聚餐。控方問吃飯時黎與員工會談論甚麼，法官李運騰再次打斷，指控方所問的吃飯地點是指哪裡。

控方繼而圍繞「飯盒會」提問，陳表示由約2019年開始，每隔數週在公司貴賓室舉行會議，黎會在會議前先擬定主題，例如如何將報紙雜誌化，並邀請相關部門參與，但她不是每一次都會參與。

其間參與者討論工作情況，黎會分享對時局的看法，「關於呢個運動嘅新聞，要做得好啦，咁譬如當時佢關注嗰啲『警暴』呀」，提醒要做得更深入；至2020年疫情爆發後和《國安法》7月實施後，都有繼續舉行會議。就黎宅的晚餐，陳稱不是太記得討論內容。但一般會觸及工作上的事宜。

【14:35】 在控方主問下，陳沛敏確認2019年6至7月反修例示威活動持續。控方展示7月29日《蘋果》的頭版〈生雞蛋來襲 催淚彈還擊〉，報章載有「警亂槍狂射平民」的配字。控方稱根據報章內的新聞圖片，示威者在西港城附近以手推車將焚燒紙皮推向警方，問為何報道標題提及「生雞蛋」。陳稱報章出版前一天為星期日，她逢星期日休假，沒有參與決定標題的討論，報章事宜會由執行總編輯林文宗處理，其後林會通知她。

【14:32】開庭。

【12:57】休庭。

【12:40】控方展示《蘋果》於2019年7月12日出版的〈黎智英晤博爾頓促華府援港〉，內文提到數名美國共和黨議員Ted Cruz、Cory Gardner及Rick Scott；陳表示她對美國共和黨議員不太熟悉。7月19日，黎再轉寄Benedict Rogers的信息給陳，提到美國國會議員Ted Yoho有意在《蘋果》刊登文章。陳表示不太記得文章內容，應該是關於支持運動，亦不太記得是Rogers抑或Yoho將文章傳給《蘋果》。

【12:14】控方續展示《蘋果》在2019年7月9日的報道〈蓬佩奧晤黎智英討論逃犯例〉，證物圖片顯示文章印有「今晨第二次版」字眼。陳沛敏解釋，當日趕不及在第一版放入此報道，故臨時加印第二版，並認為黎與美國時任國務卿蓬佩奧見面「呢樣嘢都重要，會需要改版去處理」。

控方追問此事件有多重要。陳補充因為黎「似乎好關注國際社會點樣睇今次香港呢場運動啦，佢今次直情係自己去見美國嘅國務卿，所以就我哋就咁樣處理」。至於黎事後有否與陳討論美國之行，陳則稱「記憶中無」。

【12:01】開庭。控方續展示WhatsApp紀錄，顯示黎智英在2019年7月4日，發送英國專欄作家Edward Lucas在《倫敦時報》撰文評論中國時政的文章，問陳沛敏可否挑選部分文章翻譯並在《蘋果》發布，又發送Lucas的聯絡方式。陳沛敏在庭上供稱，她當時認為很難在新聞版面處理其文章，《蘋果》亦很少翻譯已在外國出版的英語文章，故與時任社長張劍虹商討如何處理，但她不記得最終如何處理。

【11:25】休庭。

【11:07】控方展示7月4日黎智英發送給陳沛敏的信息，提到他在《紐約時報》撰寫的文章已經刊出，並附上報道連結。控方問黎傳送報道的目的是甚麼，以及是否尋求陳沛敏批准。陳回應指「佢（黎）唔需要我approve去寫呢篇文」，認為他似乎只是將文章同時發送給一批人。控方指，連結同時發送給民主黨前主席何俊仁及前職工盟秘書長李卓人。

此外，控方問陳沛敏及黎智英是否在海外媒體撰寫許多文章，法官李運騰打斷並問何謂「許多」。控方其後改問，黎智英會否替海外媒體撰寫文章，陳回答稱有，而在2019至2021年撰寫得更多，黎亦會接受海外媒體訪問，同樣比2019年前更為頻密。

【10:34】信息紀錄顯示，黎智英續轉發前學聯成員岑敖暉所撰的文章〈好意思說要「深切反省」？你連記者的問題都不懂答〉，問陳沛敏可否在報紙刊登其文章，或訪問岑。陳答可以在論壇版刊文，又問黎是否有岑的聯絡方式。

陳沛敏在庭上補充，當時她評估難以用新聞方式報道岑的文章，故建議可在論壇版刊文，她亦聯絡負責論壇版的時任主筆楊清奇跟進，轉達黎的意思。

庭上展示警方從主筆楊清奇手機擷取的信息，顯示陳沛敏2019年7月2日問楊「明天見報論壇會否盡量組織有關佔領立會的文章」，楊回覆「楊社交咗稿，唔係」。陳庭上稱，相信「楊社」是指前《蘋果》社長楊懷康，他會以筆名「古立」在《蘋果》撰文。控方問職級上楊清奇是否需向陳沛敏負責，陳指楊申請放假需她批准，另外楊批出投稿人稿費後，亦要她加簽。

【10:18】 陳沛敏由懲教押解出庭作供。控方展示黎智英與陳沛敏在七一佔領立法會事件後，於7月2日凌晨的WhatsApp對話：

黎智英：「年輕人衝立法會事令我心情沈重，你們認為泛民善後工作有甚麼該做令運動可以持續？好彩巿民對年輕人闖立法會是多少有些體諒，損害可能不太大，你們認為呢？」

黎又提及《蘋果》採訪一名進入立法會的年輕父親，認為受訪者「講得很好，對很多人都會有啓發性」。

陳沛敏：「收到。明天報紙已會有很多衝擊和佔領立會年輕人心聲，包括上述「死士」。明天會再做」。

陳在庭上補充，當時負責網上版的同事已發布多則示威者的訪問，包括上述年輕父親，她亦將部分訪問納入翌日的報章。

下一批信息顯示：

黎智英：「是，要再做。明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上事爭取市民諒解和支持，得以平反？」...「我們以後幾天的工作是把這些sentiment擴大擴散，彌漫成為巿民共識。」

陳沛敏供稱，當時衝擊立會事件是大新聞，《蘋果》記者已「本能地」紀錄事件，但「黎生佢有個intention（意圖）嘅」，因黎擔心事件爭議太大，令巿民不再支持運動，在黎生下達相關指示後，「我哋好似要帶住一個動機去採訪呢單嘢，等啲巿民繼續支持呢個運動」，意圖透過報道令公眾諒解和支持示威者，於是她翌日將網上新聞稿件在報紙「做個顯著嘅篇幅，去落實返黎生嘅指示」。

【10:03】開庭。法官昨日請控辯雙方商討「逆權」一詞的英文翻譯，代表黎智英的辯方資深彭耀鴻今早表示辯方傾向譯作「anti-tyranny（反極權）」，控方則希望譯作「anti-authority（反政權）」。法官杜麗冰笑言自己中文不好，請傳譯員給予意見。傳譯員最終建議譯作「anti-authoritarian（反威權）」，控辯雙方均採納建議。

法官李運騰則建議，控方應將重要的字眼編成𢑥編，以便於審訊。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜