【持續更新】黎智英案｜陳沛敏：黎智英指示以報道促市民諒解衝擊立會　續支持反修例運動 (11:19)

陳沛敏在庭上補充，當時她評估難以用新聞方式報道岑的文章，故建議可在論壇版刊文，她亦聯絡負責論壇版的時任主筆楊清奇跟進，轉達黎的意思。

【10:18】 陳沛敏由懲教押解出庭作供。控方展示黎智英與陳沛敏在七一佔領立法會事件後，於7月2日凌晨的WhatsApp對話：

黎智英：「年輕人衝立法會事令我心情沈重，你們認為泛民善後工作有甚麼該做令運動可以持續？好彩巿民對年輕人闖立法會是多少有些體諒，損害可能不太大，你們認為呢？」

黎又提及《蘋果》採訪一名進入立法會的年輕父親，認為受訪者「講得很好，對很多人都會有啓發性」。

陳沛敏：「收到。明天報紙已會有很多衝擊和佔領立會年輕人心聲，包括上述「死士」。明天會再做」。

陳在庭上補充，當時負責網上版的同事已發布多則示威者的訪問，包括上述年輕父親，她亦將部分訪問納入翌日的報章。

下一批信息顯示：

黎智英：「是，要再做。明天是否集中做年輕人的心聲，盡量為他們在這件事上事爭取市民諒解和支持，得以平反？」...「我們以後幾天的工作是把這些sentiment擴大擴散，彌漫成為巿民共識。」

陳沛敏供稱，當時衝擊立會事件是大新聞，《蘋果》記者已「本能地」紀錄事件，但「黎生佢有個intention（意圖）嘅」，因黎擔心事件爭議太大，令巿民不再支持運動，在黎生下達相關指示後，「我哋好似要帶住一個動機去採訪呢單嘢，等啲巿民繼續支持呢個運動」，意圖透過報道令公眾諒解和支持示威者，於是她翌日將網上新聞稿件在報紙「做個顯著嘅篇幅，去落實返黎生嘅指示」。

【10:03】開庭。法官昨日請控辯雙方商討「逆權」一詞的英文翻譯，代表黎智英的辯方資深彭耀鴻今早表示辯方傾向譯作「anti-tyranny（反極權）」，控方則希望譯作「anti-authority（反政權）」。法官杜麗冰笑言自己中文不好，請傳譯員給予意見。傳譯員最終建議譯作「anti-authoritarian（反威權）」，控辯雙方均採納建議。

法官李運騰則建議，控方應將重要的字眼編成𢑥編，以便於審訊。

明報記者 譚希琳、湯璧瑜