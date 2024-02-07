荃灣唐樓劏房起火　5人送院2男女昏迷 (08:58)

據現場消息，事發時3樓一個「一劏三」單位起火，其中一劏房突然停電，住客外出查看，發現鄰房冒煙起火，於是立即報警求助，消防到場破門發現一名男子昏迷單位內，將他救出送院；一名女子逃生時被發現倒臥在5至6樓後樓梯昏迷不醒，消防救出在後巷進行急救，隨後送院救治；另有3名居民吸入濃煙不適送院。

居於6樓姓李夫婦表示，睡夢中突有濃煙湧入屋內，兩人被煙嗆醒，慌忙逃出單位，但走廊充斥著濃煙，又無法返回單位，於是高呼求救，幸鄰居聽到呼救，開門將兩人拉入屋內等待救援，最終得以安全離開。

居於起火單位1號房曾先生表示，他任職保安員，火警發生時正在上班，收到鄰居通知，今早返回住所了解情況，他指起火2號房男住客姓羅，已居住10多年，他從事裝修工程，另一間3號房住有一名女子。曾指劏房為套房面積約100呎，月租4500元，包水費，電費自付，日常起居均在房內。