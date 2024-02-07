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荃灣唐樓劏房火警有可疑　6人送院2人危殆 (11:53)

【11:53更新】今日（7日）凌晨零時許，荃灣沙嘴道325至331號德仁唐樓一劏房單位起火冒煙，消防接報到場，動用一條喉及一隊煙帽隊並升起雲梯撲救，火警約50分鐘後救熄。火警中6人受傷送院，其中一男一女昏迷，約60名住客疏散。消防指火警成因有可疑，交由警方調查，荃灣警區重案組探員到場接手調查。

據現場消息，事發時3樓D室一個「一劏三」單位起火，其中一劏房突然停電，住客外出查看，發現鄰房冒煙起火，於是立即報警求助，消防到場破門發現一名男子昏迷單位內，將他救出送院；一名女子逃生時倒臥在5至6樓後樓梯昏迷不醒，消防救出女子並在後巷為她急救，隨後送院救治；另有4名居民吸入濃煙不適送院。

6名傷者分別為起火劏房內男子、昏迷梯間的42歲姓林女子，其43歲姓余丈夫、18歲兒子與16歲女兒，以及及一名22歲姓陳女住客，各人均送往仁濟醫院。林婦其後轉送東區醫院，與昏迷劏房內的男子經搶救後同樣情況危殆。

居於6樓姓李夫婦表示，睡夢中突感濃煙湧入屋內，兩人被煙嗆醒，慌忙逃出單位，但走廊充斥濃煙，又無法返回單位，於是高聲呼救，有鄰居聞聲開門將兩人拉入屋內等待救援，最終安全脫險。

居於起火單位1號房的曾先生表示，他任職保安員，火警發生時正在上班，收到鄰居通知，今早返回住所了解，他指起火2號房的羅姓男住客已居住10多年，稱他從事裝修工程，另一間3號房則住有一名女子。曾先生指劏房套房面積約100呎，月租4500元，包水費，電費自付，日常起居均在房內。

現場所見，大廈各層走廊均見積水，牆身遺下黑掌印，走廊玻璃窗破碎。起火樓層一道木門被燒毁，擱在後樓梯，現場有警員把守，重案組探員、消防及屋宇處人員到場調查。

居住在起火樓層的俞小姐表示，火警發生在走廊另一端，事發時大煙，「開了一次門，煙很大，被嗆到了，也太黑，我看不見」，即使第二次用毛巾掩口鼻，也無法外出逃生，只好躲在單位內，待消防員凌晨一點多救出。她說晚上只能與鄰居到麥當勞休息，身上衣服在逃生時被熏黑、「都不能看」，今日只好請假，現在樓層未解封，待關愛隊協助。

4樓住戶石氏夫婦正忙於清理走廊積水及單位外被熏黑牆身，石太說晚上開了門縫了解，隨即有大量濃煙湧入，「成間屋都係煙，開咗燈都睇唔到人」，只好留在房間，並盡開家中窗戶。石先生稱沒有大礙，但「枱面、碗碟黑曬」，需要徹夜清潔，「過年先做埋呢啲嘢」。

荃灣關愛隊(德華)隊長羅少傑到場協助居民，他說據其了解，起火劏房為一劏三，涉事男住戶仍在留院，同一單位另外兩戶分別為一男一女單獨居住，單位損毀較嚴重，會協助安置，「起碼過咗個年先」；同層另外三戶僅被破門，未有被火勢波及，部分住戶已返回單位點算，相信解封後可回家。他說大廈有法團管理，過往未曾發生火災，剛完成電力年檢，起火原因尚待調查。

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