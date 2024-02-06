明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

印尼辣椒粉被驗出含除害劑　食安中心呼籲停用下架 (22:22)

食環署食安中心今日（6日）公布，一款印尼進口預先包裝辣椒粉的樣本被驗出含除害劑環氧乙烷。市民應停止食用受影響批次的產品。業界如持有受影響批次的產品，亦應立即停止使用或出售。

驗出有環氧乙烷的產品是BonChili品牌的Spicy chili sprinkle產品，來自印尼，每支淨重40克，由Chi Shing (Golden Coconut) Trading Co. Ltd.擔任總經銷商，2024年3月26日前最佳。

食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關總經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2607 3856，查詢有關產品的回收事宜。

食安中心指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。食安中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。

相關字詞﹕食安中心

上 / 下一篇新聞