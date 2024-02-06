印尼辣椒粉被驗出含除害劑　食安中心呼籲停用下架 (22:22)

驗出有環氧乙烷的產品是BonChili品牌的Spicy chili sprinkle產品，來自印尼，每支淨重40克，由Chi Shing (Golden Coconut) Trading Co. Ltd.擔任總經銷商，2024年3月26日前最佳。

食安中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶上述違規事項，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關總經銷商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線2607 3856，查詢有關產品的回收事宜。

食安中心指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。食安中心呼籲市民如購入受影響批次的產品，應停止食用。業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。食安中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當行動。