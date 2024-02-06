涉企圖欺詐選舉開支案　「龍心」警誡稱獲美容公司退款因效果欠佳 (18:50)

46歲被告林克霖報稱無業，今日沒有代表律師並自行抗辯。

控方案情指出，2020年6月12日，特區政府刊憲公布2020年立法會換屆選舉，選舉日期為2020年9月6日；而選舉不設海外投票站或海外投票安排。同年7月18日被告親身遞交新界東選舉提名表格，並於5日後被確認有效，但同月31日政府宣布押後選舉至2021年，而根據規例，被告仍需在9限期前向選舉事務處遞交選舉申報書，並有權向政府申索選舉開支的款項。

同年9月4日被告遞交選舉申報書，申報選舉總開支為213791.81元，當中包括2019年4月30日2筆面部豐滿療程的個人開支共3.12萬元、2020年9月10日至10月10日租用翠雅山房一間房間作租金及辦公室開支共7500元、2019年9月13日至2020年6月1日共8筆海外選舉聚會的開支逾1.95萬元。控方指稱，其中面部療程獲8719元退款，並指上述三項開支明顯不是「選舉期間」中招致、或符合選舉開支定義等，意圖詐騙並誘使選舉事務處付款，以結清該些申索，令處方蒙受不利。